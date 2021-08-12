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В Киеве убили участницу шоу "Панянка-селянка": все подробности

В Киеве убили участницу шоу "Панянка-селянка": все подробности

В Киеве убили участницу шоу "Панянка-селянка": все подробности
15:18 Сегодня Телеграф скриншот из видео

В Киеве убили участницу шоу "Панянка-селянка". Женщину жестоко зарезал ее собственный муж.

Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

Как сообщается, хозяйка маникюрного кабинета в Киеве Татьяну, которая также принимала участие в популярном реалити "Панянка-селянка", была довольно известна. На проекте женщина рассказывала, какого мужчину ей хотелось бы видеть рядом с собой: мужественного и сильного. Однако реальная жизнь оказалась жестокой. Именно любимый муж избивал Татьяну - ей приходилось прятаться от него у соседей. 

 

С мужем Татьяна познакомилась в интернете. Он оказался старше нее на 16 лет. Поначалу они жили в разных городах и ездили друг к другу в гости. Позднее мужчина 51-летний человек заболел - и они съехались.

Полиции муж Татьяны заявил, что схватил нож после того, как Татьяна напала на него со шваброй. В результате, как рассказал очевидец, на теле девушке нашли множество колотых ран. Также у нее было перерезано горло.

Напомним, ранее в Киеве избили танцора Нади Дорофеевой. Уже вторую неделю он находится в коме. 

 

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
Просмотры: 2,082

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Убийство, Телешоу, панянка-селянка.
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