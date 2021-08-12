Скандал: самолет Ryanair улетел в Краков, оставив в Борисполе группу из 10 детей и двух взрослых

"Друзья, срочно нужен совет! Самолет улетел без группы детей на международный регулярный рейс (без объявлений, раньше заявленного времени и без поиска зарегистрированных). Группа детей с руководителем простояли у посадочного гейта, но к ним после подошли и сказали, что они задержались на самолет и им сейчас выдадут багаж.

Прошу поддержать детей и родителей, которые сейчас не рядом с детьми! Дети остались пока в аэропорту и не знают, что им делать...

Вот такой международный скандал на международный день молодежи! Дети направлялись по международной программе учений в Польшу. Да, моя дочь тоже в этой группе...", – такой крик о помощи выставила на странице в Фейсбук депутат из Мелитополя Ирина Славова, подкрепив пост рисунком огромной красной кнопки со словом HELP.

Подробности происшествия "Телеграф" выяснял у одной из сопровождающих группы, кризисного психолога и социального работника Оксаны Трибун.

-В нашей группе – 10 детей из разных уголков Украины, это дети , дети, которым близко творчество, - рассказывает Оксана Антоновна. – Мы с ними едем по программе обмена "Театр без границ" в польский Краков, на 10 дней. Сегодня выехали из Бердичева в 8 часов утра, в аэропорт приехали почти за 4 часа до регистрации. И возле стоек регистрации мы стояли уже где-то в 12:40. Рейс самолета – в 14:50, то есть, времени в запасе было достаточно.

Однако, по словам руководителя группы, на стойках с 6-й по 12-ю, где регистрируют рейс на Краков, было очень много людей. Тут были пассажиры также на Рим, Париж и другие рейсы, которые отлетали с очень малой разницей по времени.

-Мы стояли в очереди к 8-й стойке, сотрудница регистрировала всех очень медленно. Очень медленно! И на таможню мы попали в 14:20.

Стоит отметить, что на авиабилетах группы было проставлено время, когда посадка на самолет заканчивается – те же самые 14:20.

-Мы подошли к таможенникам и объяснили ситуацию. И они нам сделали "зеленый коридор", а там еще много было людей, которые должны были пройти. Мы уже с посадочными талонами проходили таможню и бежали на посадку. Были там в 14:35-14:40, когда наш самолет еще должен был стоять в аэропорту. Но нам сказали, что самолет уже... улетел. А до того сотрудники аэропорта, которые стояли на регистрации, предупредили: "Подождите секундочку, мы вас сейчас проведем к самолету" и даже кому-то звонили, что-то выясняли. Но на это ушло минут 15-20. Потом у нас забрали паспорта, сказали, что аннулируют наше прохождение таможни и все: "Вы никуда не летите".

Сопровождающие пытались найти какого-нибудь администратора, человека, который выяснит, почему так случилось, поможет решить проблему, подскажет, как выйти из сложившейся ситуации.

Оксана уверяет: "Нам сказали, никаких администраторов тут нет, если хотите писать – пишите на авиакомпанию, это ирландская авиакомпания Ryanair".

-Ну как же это так, в самолете не хватает более десяти пассажиров, кроме нас еще остался один поляк на этот рейс, но не было никаких объявлений, что заканчивается посадка, что поторопитесь пассажиры такого-то рейса?! Насколько я знаю, всегда бывают объявления, что заканчивается регистрация на такой-то рейс – может, нам бы раньше помогли? А тут ни слова, ни полслова никто не сказал.

Шокированная группа остается в аэропорту, с чемоданами и без билетов.

- Знаете, мы сейчас как Золушка перед ночным боем часов – у нас всех завтра в 10 часов утра заканчивается действие ПЛР-тестов! И если мы не улетим, то, выходит, надо сдавать их заново, - в отчаянии говорит женщина. Мы несколько лет уже участвовали в этой программе обмена, но раньше ездили автобусом. Это тяжелее и дольше. Самолетом должны были лететь впервые. И у нас сейчас даже нет времени на протесты, разбирательства, потому что главное, все-таки, улететь. Будем искать новые возможности, просить родителей скинуть на них деньги.

Чуть позже удалось узнать, что украинская группа решила добираться в Краков автобусом, что по цене несколько дешевле, но по времени гораздо дольше.

- Правда, автобус отправляется только завтра в 7 часов утра, - говорит Оксана. – Сейчас решим с билетами и будем искать с детьми ночлег. Но нашу страну в Польше таки представим!

Как сообщалось, в июне этого года самолет МАУ "кинул" пассажиров, которым еще и выписали штраф.