"Новая почта" потеряла дорогой MacBook, застрахованный отправителем на 200 грн: чем закончилась история

Жительница Запорожья Оксана Стрельцова надежной, по ее тогдашнему мнению, компанией по доставке грузов и уже предвкушала радость родного человека от получения так нужного ей MacBook Air 13. Но подарок по дороге пропал. И потребовалось немало нервов обеих женщин, масса звонков, выяснений и консультаций, чтобы ситуация почти вернулась к исходной.

Историей потери и возмещения убытков, а также своими выводами запорожанка поделилась с "Телеграфом".

- В воскресенье, 1 августа, я отправляла ноутбук с 11-го отделения "Новой почты" в Запорожье, - рассказывает Оксана. – Я пришла в отделение, оценила отправление в 200 гривен, глянула, правильно ли указан получатель и что указано, какая вещь, потому что у меня уточнили: "Ноутбук?", я еще подтвердила, что новый ноутбук.

Вспоминая момент отправки, женщина говорит, что ей не очень понравилось поведение одного из сотрудников отделения, но она отогнала свои сомнения, так как уже не раз с этой почты отправляла посылки и это никогда не вызывало нареканий. Передвижение отправления Оксана отслеживала по сайту компании.

- 2 августа, смотрю, она в Киеве на разгрузочном терминале, 3-го, с утра, глянула на ориентировочное время доставки. То есть, 3 августа в 9 утра она уже была в Черновцах, а в 11 часов должна была оказаться в отделении, откуда ее планировали забрать. Вот только груз на сайте отслеживания почему-то высвечивался черным. Но я была занята на работе и только около 16-ти собралась позвонить человеку, который должен был посылку забрать и переправить дочери. И тут вижу: на сайте она высвечивается только на нашем местном терминале, дальше посылка везде отсутствует.

Не медля ни минуты, взволнованная мама стала звонить на "горячую линию" "Новой почты", чтобы выяснить, где ноутбук. Себя успокаивала мыслью, что случился просто сбой на сайте.

- Там мне ответила девушка Вита, первый человек, который сказал, что произошло: "Ой, а вашу посылку украли!", - рассказывает хронологию дальнейших взаимоотношений с компанией-перевозчиком собеседница. – Предполагаю, что эту Виту за такое сообщение уже уволили. И она меня успокаивает: "Вам вернут оценочную стоимость – 200 гривен". "Девушка, каких 200 гривен?! Там ноутбук новейший лежал!". "А квитанции у вас есть?" – спрашивает она. Да, к счастью, у меня остались и квитанции, гарантийный талон гаджета. "Тогда через 20 минут с вами свяжется оператор, оформите претензию".

Но звонка от компании не последовало. И Стрельцова сама пошла в отделение, с которого осуществляла отправку.

- Там, конечно, я себя вела очень бурно, - признается женщина (мало бы кто в такой ситуации проявил самообладание). – Но дело в том, что со мной там в хамском тоне разговаривала их руководитель. Я написала претензию и пообещала, что такое ЧП просто так не оставлю. Там отсканировали копии квитанций на приобретение ноутбука и мои документы. Я позвонила дочери: "Маша, вот такой попандос с посылкой!". И начала с почтой бороться. Звоню на "горячую линию", а со мной разговаривают роботы, на живых людей - ответственных работников,телефон не переключают. Тогда я решила рассказать эту ситуацию в соцсети. Ну и друзья дочки, а она журналист, работает в Германии, тоже репостнули сообщение.

Когда Оксана на запорожском отделении передала слова вышеупомянутой Виты, что ноут украли, ее уверяли, что посылка еще просто "не дошла". В то же время на "горячей линии" – обещали, что будут посылку искать. Так продолжалось всю среду, 4 августа. Знающие люди подсказали, что следует обязательно обратиться в полицию с заявлением, что женщина на следующий день и сделала.

-И только тогда, 5 числа, мне "Новая почта" сообщила, что моя посылка... сгорела. То есть, до этого они ее искали, а потом вдруг она каким-то образом сгорела? Мне в это, почему-то, мало верится. После этого мне позвонили из отдела претензий и сказали, что раз я на 200 гривен возмещения не согласна, но предоставила необходимые документы, то сейчас мой вопрос находится на согласовании у руководства. Я, конечно, сильно нервничала, но затем под моим постом в Фейсбуке появилось такое сообщение от компании:

"Оксана, добрый день!

Мы проверили информацию по вашему отправлению и, к сожалению, ваша посылка была в автомобиле, в котором возник пожар.

3 августа вблизи Смелы Черкасской области произошло возгорание автомобиля, перевозившего посылки клиентов. Возгорание, вероятно, произошло из-за одной из посылок, которая перевозилась в авто. Мы компенсируем всем клиентам объявленную стоимость грузов, которую они отметили в накладных при отправке.

При отправке вы отметили, что ноутбук стоит 200 грн, при этом мы понимаем, что он не может столько стоить.

Несмотря на то, что объявленная стоимость была занижена, мы компенсируем стоимость товара в соответствии с чеком, который вы предоставили. Пожалуйста, в дальнейшем при отправке указывайте только реальную стоимость, чтобы не возникало недоразумений.

Зачисление средств будет осуществлено в течение 3 рабочих дней".

За это время под фейсбучным сообщением запорожанки накопилось немало записей от "товарищей по несчастью", у которых в эти же дни также отправления не доехали до адресатов. Причем, узнавали они об этом случайно.

- Со мной очень многие люди связывались, которые стали потерпевшими. Смотрите: мой ноутбук стоил 1400 долларов, один парень со мной связывался, его посылка была на 4 тысячи долларов, пару человек по 1,5-3 тысячи долларов потеряли, оценив посылки по минимальной стоимости. Пока я ждала своих денег, одна из клиенток НП мне написала, что ей вернули компенсацию 319 гривен. Я зашла к себе в электронный кабинет банка и, увидела, мне все деньги полностью вернули.

В комментариях к посту досталось и самой женщине. "Посылка была застрахована на минимальную стоимость". Хотели сэкономить - не получилось. Теперь получите 200 гривен компенсации, заплатив 40000 за урок", - пишут пользователи.

Нашелся человек, который объяснил, по какой причине могло произойти возгорание в машине с ценными и нужными грузами: "Все посылки, следующие в определенные города, загружаются в одну машину, а близлежащие города сортируют их у себя на терминале. А Западная Украина там вообще могут 3000 посылок в 2 прицепа загружать, там и Львов, и Черновцы, и Хмельницкий. Ну вот представьте 1500 коробочек, упакованных друг на друга, а в нижнем ряду кто-то умудрился упаковать растворитель, или бензин, или керосин, у нас люди тоже любят отправлять эти легковоспламеняемые вещи, и запросто могла быть какая-то искра от включенной игрушки и – привет, пожар! А контейнеры-то железные, в них под 40-50 градусов, ведь терминалы во всех городах работают круглосуточно".

Если бы Оксана оценила свою посылку в ее реальную стоимость, ей бы пришлось уплатить за нее несколько больше. На сайте компании указаны базовые тарифы: "Для отправлений с объявленной стоимостью до 200 грн, оплачивается комиссия в размере 1 грн, от 200 грн – 0,5% от объявленной стоимости".

Удивительно, но в том, что дорогостоящий ноутбук при отправке женщина оценила всего в 200 грн, она винит "Новую почту".

- Операторы должны говорить: "У вас что здесь?" – "Ноутбук", "Какова оценочная стоимость?"... И после этого сообщить: "Вы понимаете, что должны застраховать свой груз?". Это, по моему мнению, не "оценочная стоимость" должно называться, а именно "страховка", чтобы всем было понятно. Я, правда, теперь намерена пользоваться иной службой, даже если посылка будет добираться дольше по времени.

Стоит уточнить, компания предупреждает своих клиентов: "Оценочная стоимость отправления, которую клиент указывает в товарно-транспортной накладной, также важна – "Новая Почта" обязуется выплатить указанную сумму, если по вине компании груз прибыл поврежденным или был утерян. ... После этого мы связываемся с клиентом и предлагаем компенсацию в рамках оценочной стоимости груза".

Есть и такое: "Объявленная стоимость – это сумма страховки вашей посылки. Именно такую сумму вам вернут, если посылка потеряется".

Теперь Оксане предстоит купить еще один ноутбук, который, скорее всего, без всяких ЧП в итоге попадет к Маше-журналистке.

Как сообщалось, это уже не первый скандал с "Новой почтой". Прошло меньше месяца с предыдущего, где клиенты обвинили компанию в обмане при упаковке посылок.