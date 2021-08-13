Антипович о статье Путина о "едином народе": украинцы, голосующие за Порошенко и за ОПЗЖ, слушают одни и те же русские песни в YouTube

Кремлевская пропаганда действует профессионально, соединяя в одном тезисе мнение про один народ и общее культурно-историческое пространство. И последней части мессенджа трудно возразить.

Такое мнение высказал "Телеграфу" глава социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Он отметил, что отношение к президенту России Владимиру Путину как к врагу у 70% украинцев, но более 40% все же согласны с мнением об общем культурном пространстве.

"Задали бы мы об одном народе, украинцы не поддержали бы, задали бы мы об общем историческом пространстве без привязки к Путину - поддержка была бы еще выше", — отмечает социолог.

Это доказывает и рейтинги популярности песен на видеохостинге YouTube. По словам Антиповича в десятке самых популярных среди украинцев нет песен отечественных исполнителей. Поэтому нельзя говорить о том, что тезис Путина поддерживает исключительно старшее поколение, выросшее в советское время.

Статистика, которую приводит социолог, утверждает, что 44% согласных с мнением про общее культурное пространство - молодежь. Он считает, что молодое поколение не ассоциирует патриотизм с тем, чтобы посетить концерт любимого исполнителя в России, поскольку у этого поколения другие ценности.

"Молодежь, которая голосует за Порошенко и молодежь, которая голосует за Зеленского, и молодежь, которая голосует за ОПЗЖ - слушает одни и те же песни", — подытоживает Антипович.

Полный текст интервью читайте на "Телеграфе": следующий Майдан может быть еще более кровавым, чем предыдущий, — социолог Алексей Антипович.