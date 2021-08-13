Мужчина хотел отсудить у бывшей любовницы "инвестиции" в искусственную грудь и дошел до Верховного суда: что решили

Верховный суд Украины отклонил иск мужчины, который судился с бывшей любовницей по поводу возврата предоставленных ей денежных средств на увеличение груди.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Отмечается, что мужчина и женщина познакомились в 2017 году. По словам мужчины, между ними возникли дружеские отношения, после чего тот начал предоставлять ей средства для дальнейшего ведения совместного бизнеса.

За все время он передал ей денег на сумму более 1,33 миллиона гривен. Он утверждает, что поскольку доверял женщине, то и условия бизнеса договором скреплены не были.

Также он указал, что женщина пренебрегла доверием и присвоила его средства.

Женщина же указала, что воспринимала отношения, как близкие и готовилась к созданию семьи. Она отметила, что мужчина часто делал ей подарки и "подтягивал ее к своему уровню жизни". Он давал ей деньги, чтобы та сделала операцию по увеличению груди, а также делал ей многочисленные подарки.

Однако все изменилось, когда оказалось, что у истца есть жена.

Суд решил, что "инвестиции" были сделаны без указания конечной цели и добровольно, а потому возвращению не подлежат.

Как сообщалось ранее, в Британии женщина через суд пытается спасти больную туберкулезом альпаку, которую в силу опасности заболевания хотят усыпить.