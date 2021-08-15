Скачать
Воскресенье, 15.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Под стенами ОП массовые столкновения: полиция применила слезоточивый газ, протестующие жгут файеры
Под стенами ОП массовые столкновения: полиция применила слезоточивый газ, протестующие жгут файеры
Украина четвертый день кряду бьет рекорды заболеваемости COVID-19: свежая сводка
Украина четвертый день кряду бьет рекорды заболеваемости COVID-19: свежая сводка
Беспорядки под Офисом президента: стало известно о пострадавших
Беспорядки под Офисом президента: стало известно о пострадавших
Уволили за убийство семи сослуживцев: детали казусного случая в рядах российских наемников
Уволили за убийство семи сослуживцев: детали казусного случая в рядах российских наемников

Жара усилится, но не везде: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе

Жара усилится, но не везде: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе
07:16 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Предстоящую неделю, 16-22 августа, в Украине встретим с жары, но в дальнейшем жители некоторых регионов могут ожидать похолодания. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозу синоптиков, следующая неделя в Украине начнется с повышения температуры для большинства областей Украины. Прежде всего это связано с тем, что к нашей территории поступает более теплая воздушная масса с юго-запада. Поэтому температура составит 27-32 градуса тепла, а в юго-западных областях до +34. Несколько ниже температура прогнозируется для западных областей: в пределах 23-28 градусов, а начиная с 18 августа - 20-25 градусов с отметкой "плюс".

Как объяснили в Укргидрометцентре, снижение температуры в западных областях связано с тем, что там уже начиная с понедельника, а также во вторник, ожидается прохождение атмосферного фронта с запада. Соответственно западные регионы не почувствуют сильной жары. Более того, там время от времени дожди, местами с грозами, поэтому температура будет умеренной.

В дальнейшем циклон будет продвигаться по территории Украины и 18 августа уже будет влиять на большинство регионов, кроме восточных. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в западной части 17 августа ночью будет достигать +13-18, днем +23-28 градусов. В среду, 18 августа, ночью столбики термометров будут подниматься до 10-15, днем - 20-25 градусов тепла. На остальной территории в дневные часы ожидается до +27-33 градусов, а в ночные - 14-20 градусов тепла. Тогда как в северных областях в среду прогнозируют +24-29 градусов.

 

Прогноз на 18 августа. Фото: Укргидрометцентр

В дальнейшем погода будет немного меняться. Уже в конце недели, 19 августа, в стране, кроме запада, а 20 августа на левобережье ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Как ранее сообщал "Телеграф", на прошлой неделе разбушевалась непогода в Крыму. После подтоплений в районе Симферополя стихия нанесла удар по Керчи, жителей города решили эвакуировать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 305

Все по теме:

Украина, Погода, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 14 августа: конфискация миллионов у Кивы, бои на Банковой и рекорды заболеваемости COVID-19
02 Талибы продвигаются к Кабулу: Столицы провинций сдаются почти без боя
03 Без вакцины вход запрещён: детали нововведения для жителей одной из одесских ОТГ
04 На Крещатике прошел чемпионат Украины по перетягиванию грузовиков
05 В скором времени э-паспорта приравняют к бумажным: заявление главы Минцифры Федорова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд распорядился конфисковать у Кивы более миллиона гривен
Суд распорядился конфисковать у Кивы более миллиона гривен
Турция скорбит: Наводнения забрали уже почти полсотни жизней
Турция скорбит: Наводнения забрали уже почти полсотни жизней
Жара усилится, но не везде: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе
Жара усилится, но не везде: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе
&quot;Мы любим тебя&quot;: 75-летний Сильвестр Сталлоне показал красавицу-жену (фото)
"Мы любим тебя": 75-летний Сильвестр Сталлоне показал красавицу-жену (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь