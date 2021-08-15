Жара усилится, но не везде: какую погоду ожидать в Украине на следующей неделе

Предстоящую неделю, 16-22 августа, в Украине встретим с жары, но в дальнейшем жители некоторых регионов могут ожидать похолодания. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозу синоптиков, следующая неделя в Украине начнется с повышения температуры для большинства областей Украины. Прежде всего это связано с тем, что к нашей территории поступает более теплая воздушная масса с юго-запада. Поэтому температура составит 27-32 градуса тепла, а в юго-западных областях до +34. Несколько ниже температура прогнозируется для западных областей: в пределах 23-28 градусов, а начиная с 18 августа - 20-25 градусов с отметкой "плюс".

Как объяснили в Укргидрометцентре, снижение температуры в западных областях связано с тем, что там уже начиная с понедельника, а также во вторник, ожидается прохождение атмосферного фронта с запада. Соответственно западные регионы не почувствуют сильной жары. Более того, там время от времени дожди, местами с грозами, поэтому температура будет умеренной.

В дальнейшем циклон будет продвигаться по территории Украины и 18 августа уже будет влиять на большинство регионов, кроме восточных. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в западной части 17 августа ночью будет достигать +13-18, днем +23-28 градусов. В среду, 18 августа, ночью столбики термометров будут подниматься до 10-15, днем - 20-25 градусов тепла. На остальной территории в дневные часы ожидается до +27-33 градусов, а в ночные - 14-20 градусов тепла. Тогда как в северных областях в среду прогнозируют +24-29 градусов.

Прогноз на 18 августа. Фото: Укргидрометцентр

В дальнейшем погода будет немного меняться. Уже в конце недели, 19 августа, в стране, кроме запада, а 20 августа на левобережье ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Как ранее сообщал "Телеграф", на прошлой неделе разбушевалась непогода в Крыму. После подтоплений в районе Симферополя стихия нанесла удар по Керчи, жителей города решили эвакуировать.