Акция протеста «Нацкорпуса»: Зачем собрались радикалы?

Члены организации "Национальный корпус" сегодня, 14 августа собрались на митинг под Офисом президента, чтобы выразить свой протест против "давления и репрессий" со стороны властей. Напомним, что ранее 7 членов Нацкорпуса были взяты под стражу по обвинению в рэкете. Их однопартийцы уверенны, что это дело политически мотивированно и задумано с целью запугать украинское патриотическое движение.

Об акции протеста Андрей Белецкий, лидер "Нацкорпуса" объявил ранее в своем Телеграмм-канале. В заявлении отмечалось, что политсила выйдет на протест против преследования ветеранов, патриотов и капитуляционной политики власти Владимира Зеленского. Андрей Белецкий обратился ко всем украинцам с призывом принять участие в мероприятии.

Акция началась 14 августа в 13:00 на улице Банковой.

По заявлению представителя МВД для того, чтобы попасть на площадь перед ОПУ, необходимо пройти проверку на отсутствие опасных предметов. По сообщениям СМИ, Белецкий не выполнил этого требования. За этим отказом последовали потасовки и протестующие попытались пойти на прорыв.

Полиция начала применять слезоточивый газ. Легкая потасовка переросла в сильные столкновения между участниками акции и правоохранителями. Протестующие начали зажигать дымовые шашки.

На данный момент сообщается об одном пострадавшем со стороны протестующих.

Митингующим, похоже, не удалось пройти у ОП и они направились в направлении улицы Грушевского, к дому Президента Зеленского.

Ранее "Телеграф» писал о том, что стало известно о пострадавших в беспорядках перед Офисом Президента.