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Суббота, 14.08.2021
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Итоги дня 14 августа: конфискация миллионов у Кивы, бои на Банковой и рекорды заболеваемости COVID-19

Итоги дня 14 августа: конфискация миллионов у Кивы, бои на Банковой и рекорды заболеваемости COVID-19
21:24 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

Коронавирус

По состоянию на утро субботы, 14 августа, в Украине обнаружено 1353 новых случая инфицирования коронавирусом. Рост числа новых больных COVID-19 наблюдается уже пятый день подряд.

Протест "Нацкорпуса"

Нацкорпус

Под стенами Офиса главы государства произошли массовые столкновения между представителями Нацкорпуса и правоохранителями.

Партия "Национальный корпус" выступила с требованиями к властям отказаться от имплементации т.н. "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым. 

Конфискация миллионов у Кивы

Кива

Суд постановил конфисковать у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы 1,25 миллионов гривен по делу о жомовой яме. 

Наводнение в Турции

Турция

Турцию охватило масштабное наводнение, поставившее часть страны на грань выживания. Мощные потоки воды разрушили многие дома, мосты и затопили автодороги. Управление по предупреждению и ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции проводит эвакуацию 341 человек в Стамбуле, 1480 человек в Кастамону и 526 человек в Синопе. 

Избиение журналиста Александра Кужельного

Журналист

Неизвестные напали на Александра Кужельного, фотографа издания "Буквы". Александр вел фотосъемку акции протеста под ОП, когда неизвестные сбили его с ног и нанесли несколько ударов ногами по корпусу и голове.

Украина поможет Боснии и Герцеговине 

 

Президент Владимир Зеленский подписал указ о направлении двух человек национального персонала для участия Украины в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине.

Крушение российского самолета в Турции

В Турции возле города Кахраманмараш разбился пожарный самолет-амфибия Бе-200, на борту которого находились восемь человек - все они погибли.

Украинскую школьницу признали гением в США

Ученица 10 класса Новокаховской школы №1 Херсонской области Виктория Панченко еще в июне девочка стала бронзовой призеркой Всемирной Олимпиады гениев за проект "Современные методы фиторемедиации рек". Бонусом к награде является грант на 15 тысяч долларов на учебу в университете Нью-Йорка в Осуиго (State University of New York at Oswego).

Протесты шахтеров "Львовуголь"

 

Шахтеры государственного предприятия "Львовуголь", которые уже пять месяцев не получали зарплату, обнародовали заявление, что будут пикетировать здание Офиса президента и перекрывать дороги международного значения.

Мер города на Донетчине покинул свой пост

Мер

Мэр Часового Яра в Донецкой области Дмитрий Верзилов раскритиковал свою партию "ОПЗЖ" и ушел в отставку. 

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Коронавирус, Илья Кива, Нацкорпус, Самолет Бе-200.
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