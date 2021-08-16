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Избитый танцор Дорофеевой очнулся после 16-ти дней комы

Избитый танцор Дорофеевой очнулся после 16-ти дней комы
12:08 Сегодня Телеграф фото OREST

Танцор Нади Дорофеевой, Женя Гончаренко, которого 1-го августа избили в Киеве возле клуба лифт, наконец, вышел из комы. Артист провел в ней 16 дней.

Об этом Надя Дорофеева сообщила в своем Instagram.

"Ребята! Только что говорила с мамой Жени! Женя сегодня проснулся. Как и что дальше - буду держать вас в курсе", - радостно сообщила певица.  

Женя Гончаренко

Избиение танцора Нади Дорофеевой: что известно

 22-летний артист балета Нади Дорофеевой выходил из клуба Lift 1 августа, когда на него напал незнакомый мужчина. В результате танцор получил черепно-мозговые травмы, а также кровоизлияние в мозг. В больнице ему сделали трепанацию черепа и сообщили о параличе части тела.

Государственное бюро расследований ранее заявляло, что против сотрудника УГО  открыто дело по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжелое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от пяти до восьми лет лишения свободы. 

Ранее "Телеграф" публиковал видео, как происходило нападение УГОшника на танцора.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Надя Дорофеева, женя гончаренко.
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