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В ФСБ РФ сообщили, что украинский военный на границе попросил статус беженца

Граница Украины и РФ
16:21 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В России заявили, что украинский военнослужащий-контрактник попросил у российских пограничников предоставить ему статус беженца.

В России заявили, что украинский военнослужащий-контрактник обратился к российским пограничникам с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области.

"Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в Российской Федерации. Свою просьбу он озвучил сотрудникам российской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области", — отметили в пресс-службе.

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По сообщению российского ведомства, военный рассказал, что в ВСУ он служил по контракту и самовольно оставил часть. Свой проступок военнослужащий объяснил "неуставными взаимоотношениями в украинской военной части".

Напомним, 2 декабря Госпогранслужба Украины сообщила, что за неделю трое россиян попросили статус беженца в Украине из-за преследований в РФ.

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Новости Украины, Российские пограничники, статус беженца, Украинский квоеннослужащий.
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