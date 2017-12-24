В ФСБ РФ сообщили, что украинский военный на границе попросил статус беженца

В России заявили, что украинский военнослужащий-контрактник обратился к российским пограничникам с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области.

"Военнослужащий Украины обратился за получением статуса беженца в Российской Федерации. Свою просьбу он озвучил сотрудникам российской погранслужбы в одном из пунктов пропуска в Брянской области", — отметили в пресс-службе.

По сообщению российского ведомства, военный рассказал, что в ВСУ он служил по контракту и самовольно оставил часть. Свой проступок военнослужащий объяснил "неуставными взаимоотношениями в украинской военной части".

Напомним, 2 декабря Госпогранслужба Украины сообщила, что за неделю трое россиян попросили статус беженца в Украине из-за преследований в РФ.