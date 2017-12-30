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Гройсман заявил о надобности баз спасательной медицинской авиации

Медицинская авиация
21:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Премьер-министр Украины обратил внимание на необходимости наличия баз спасательной медицинской авиации в разных регионах.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в Украине необходимо обустроить несколько баз спасательной медицинской авиации в разных регионах.

"Необходимо построить серьезную спасательно-поисковую и спасательно-экстренную систему, в том числе с санавиацией. Я думаю, что мы сможем это сделать", – сказал премьер в субботу.

Он отметил, что уже имеются предварительные договоренности с Airbus и Eurocopter.

По словам премьера, данной идеей занимается также министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Все по теме:

Новости Украины, Арсен Аваков, Вертолеты, Владимир Гройсман, Медицинская авиация, Санавиация.
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