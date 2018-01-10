В РФ заявили о "суверенном праве" размещать С-400 в Крыму

В Кремле заявили, что у России есть "полное суверенное право" разворачивать зенитно-ракетные комплексы С-400 в оккупированном Крыму для "обеспечения безопасности".

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что продолжается провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма и диверсионная деятельность, в том числе скрытые факты за последние месяцы этой диверсионной деятельности, которые хорошо известны", - сказал он.

"Безусловно, принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза, а должно восприниматься как обеспечение собственной безопасности, на что естественно у российской стороны есть полное суверенное право", - отметил Песков, отвечая на вопрос, действительно ли в Кремле считают, что есть "угроза" для оккупированного Крыма, со стороны Украины и поэтому разворачивают на полуострове второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400.

Как известно, сегодня ранее российское агентство РИА Новости со сслыкой на источник сообщило, что второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.

"Задача второго дивизиона комплекса С-400 - вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины", - заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Украина "усиливает агрессивную риторику в отношении Крыма и проводит испытания крылатых ракет".

"Эти испытания украинских ракет представляют опасность для полуострова, так как траектория их полета практически непредсказуема. Во избежание "случайностей", в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, и задачи дивизиона С-400 под Севастополем состоят в том, чтобы подобные угрозы ликвидировать на дальних дистанциях", - отметил собеседник агентства.