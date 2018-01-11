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Геращенко назвала главные задачи Украины на переговорах в Минске

Ирина Геращенко
10:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Член гуманитарной подгруппы в ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что главными задачами на переговорах в Минске будет выполнение гуманитарного блока.

Ключевыми задачами украинской стороны на переговорах в Минске на 2018 год являются первоочередное выполнение гуманитарного блока и блока по безопасности, освобождение всех незаконно удерживаемых и активизация работы по поиску пропавших без вести. Об этом сообщила в Facebook член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко по итогам рабочей встречи Президента Украины с представителями ТКГ и рабочих подгрупп от Украины в Минске.

"Нашими ключевыми задачами на 2018 год являются: первоочередное выполнение безопасности и гуманитарного блока, требование соблюдения тишины, крепкий мир, освобождение всех незаконно удерживаемых, активизация работы по поиску пропавших без вести и привлечение к этому МККК, требование открытия КПВВ "Золотое", отвода тяжелого оружия от линии соприкосновения", - написала Геращенко.

Она добавила, что Украина и в дальнейшем ожидает от СММ ОБСЕ создания постоянно действующих наблюдательных пунктов и работы по схеме 24/7. Кроме того, украинская сторона и в дальнейшем будет настаивать на создании группы по границе, которая должна уже сейчас обсуждать вопрос возвращения нашего контроля над украинско-российской границей, и уже сейчас на границе должна беспрепятственно работать миссия СММ ОБСЕ. "Это мы будем требовать в Минске снова и снова", - подчеркнула Геращенко.

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Она также подчеркнула, что для гуманитарной группы ключевым приоритетом на ближайшее время является вторая волна освобождения заложников.

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Новости Украины, Выполнение гуманитарного блока, Главные задачи на 2018 год, Ирина Геращенко, Переговоры в Минске.
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