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Гражданство Саакашвили: суд перенес рассмотрение апелляции

Михеил Саакашвили
13:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Суд частично удовлетворил заявление Саакашвили об отводе коллегии судей по делу о его статусе в Украине и объявил перерыв до 5 февраля.

Киевский апелляционный админсуд частично удовлетворил ходатайство Михеила Саакашвили об отводе состава суда и объявил до 5 февраля перерыв в рассмотрении апелляции на отказ Государственной миграционной службы предоставить Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Соответствующее решение объявил председательствующий судья Андрей Коротких.

В частности, раньше на заседании в четверг адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий попросил перенести судебное заседание, чтобы должным образом изучить документы относительно определения состава коллегии суда, поскольку, по его словам, об изменении в составе коллегии Саакашвили и его адвокатам стало известно только накануне заседания, и им не понятны причины замены части коллегии суда.

Суд принял решение предоставить адвокату Саакашвили час на ознакомление с копиями документов, касающихся определения состава суда, и объявил для этого перерыв.

Когда перерыв закончился, адвокат Саакашвили во время выступления заявил, что им дали мало времени для качественного ознакомления с этим объемом материалов.

Адвокат сказал, что в знак протеста против такого решения суда Саакашвили не вернулся в судебный зал, а также заявил отвод судьям.

"Саакашвили заявляет об отводе этому составу суда", - подчеркнул Чернолуцкий.

Суд отказал Саакашвили в отводе прокурора

Суд частично удовлетворил это заявление Саакашвили.

"Суд принял заявление об отводе состава суда удовлетворить частично. Передать дело для определения судьи для решения вопроса об отводе", - сказал Коротких.

Также судья сообщил, что следующее судебное заседание состоится 5 февраля в 10:00.

Как сообщалось, 26 июля 2017 года Президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

10 сентября Саакашвили пересек украинско-польскую границу в окружении своих сторонников.

25 октября Саакашвили заявил, что получил документы от Администрации Президента о лишении его гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.

1 ноября Управление ГМС в Киевской области приняло решение "Об отказе Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите".

Окружной админсуд Киева 3 января признал законным отказ ГМС предоставить Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

17 января Саакашвили заявил, что ГМС сама подала апелляцию на принятое в ее пользу решение, чтобы ускорить завершение процесса, что позволит лишить лидера "Движения новых сил" оснований находиться в Украине.

22 января Киевский апелляционный административный суд начал рассмотрение апелляции по делу о статусе Саакашвили. Тогда защита политика также заявляла отвод коллегии судей.

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Новости Украины, Апелляция, Гражданство Саакашвили, Михеил Саакашвил, Статус Саакашвили, Суд.
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