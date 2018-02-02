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Бывшего зампредправления "Нафтогаза" Корнийчук объявили в розыск

Здание ГПУ
14:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Бывшего заместителя главы правления НАК "Нафтогаз" Евгения Корнийчука объявили в розыск по делу о так называемых "вышках Бойко".

Бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украина" Евгений Корнийчук уведомлен о подозрении и объявлен в розыск в рамках расследования дела о так называемых "вышках Бойко", сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня уведомлен о подозрении и объявлен в розыск заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украина" Корнийчук", - сообщил Ю.Луценко на брифинге в Киеве в пятницу.

Генпрокурор добавил, что Е.Корнийчук находится на территории Украины, но скрывается от следствия.

"Мы предлагаем ему добровольно прийти в Генеральную прокуратуру Украину, что очевидно повлияет на квалификацию его действий", - добавил Ю.Луценко.

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Е.Корнийчук занимал должность заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года и был уволен с этого поста 26 июня 2013 года по собственному желанию. До этого в 2004-2005 годах занимала должность заместителя генерального директора по финансам в "Укргазвыдобування".

Дело о "вышках Бойко" – дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко).

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Новости Украины, Бывший азмпредседатель, Вышки Бойко, Глава правления НАК "Нафтогаз", Евгений Корнийчук, Объявлен в розыск.
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