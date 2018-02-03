Глава МИД Польши рассказал об историческом диалоге с Киевом

Откровенный диалог польских и украинских историков может помочь решить исторические проблемы между Украиной и Польшей. Об этом в эфире телеканала Polsat News заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Откровенный диалог историков необходим для того, чтобы выяснить сложные вопросы, связанные с Волынью, убийствами польского населения", - подчеркнул Чапутович.

Глава МИД Польши сообщил, что два дня тому назад он провел встречу с послом Украины в Польше Андреем Дещицей по его просьбе, во время которой были обсуждены двусторонние отношения.

"Надеюсь, что вице-премьер Украины (Павел Розенко — прим. ред.) приедет в Польшу и проведет переговоры с вице-премьером Петром Глинским о разблокировании вопроса эксгумаций (погибших поляков в Украине — прим. ред.), - сказал Чапутович.

Он констатировал, что польско-украинские отношения в вопросе истории "остаются нерешенными".

Как информировало агентство, 1 февраля польский парламент принял изменения в закон о ИНП Польши, в частности, с поправкой об уголовном преследовании всех, в том числе иностранцев, за отрицание вины украинских националистов в преступлениях против граждан Польши в течение 1925-1950 годов. В законе также предусматривается наказание для тех, кто "публично и вопреки фактам" будет обвинять поляков и польский народ в преступлениях нацистов против еврейского народа. Эти поправки к закону вызвали негативную реакцию в Украине и Израиле. Это привело к дипломатическому скандалу между Варшавой и Иерусалимом.

В Израиле считают, что этим законом Польша пытается заблокировать любую дискуссию об ответственности поляков за преступления против евреев в годы Второй мировой войны.