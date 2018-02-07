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Госдеп отреагировал на подписание Дудой скандального закона об ИНП

США и Польша
02:13 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: США разочарованы решением президента Польши подписать "исторический" закон.

Официальный Вашингтон выразил разочарование в связи с решением президента Польши подписать исторический закон об институте национальной памяти, что предполагает, в частности, наказание за употребление термина "польские лагеря смерти".

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Об этом говорится в заявлении, обнародованном во вторник спикером Государственного департамента США Хезер Науерт.

"Соединенные Штаты разочарованы тем, что президент Польши подписал законодательство, которое предусматривает уголовную ответственность за приписывание нацистских преступлений польскому государству", - говорится в официальном заявлении.

При этом в США выразили понимание, что этот закон будет передан Конституционному суду Польши. Впрочем, как отметили в Госдепе, "введение в действие этого закона негативно влияет на свободу слова и академические исследования".

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В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такие термины, как "польские лагеря смерти", являются болезненными и обманчивыми. В то же время, в заявлении подчеркивается, что такие исторические неточности "влияют на Польшу, нашего мощного союзника", но они должны отстаиваться таким образом, чтобы не страдали основные свободы.

"Мы считаем, что открытые дебаты, научные исследования и образование является лучшим средством борьбы с обманчивой риторикой", - отметили в Государственном департаменте США.

 

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Новости Украины, "Бандеровская идеология", Анджей Дуда, Институт национальной памяти, Новости Польши, Польша, США.
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