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В Белоруссии заявили о готовности отправить белорусских миротворцев на Донбасс

Владимир Макей
03:07 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Владимир Макей подчеркнул, что "альтернативы мирному урегулированию кризиса на востоке Украины нет".

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в четверг в интервью газете "Известия", что Белоруссия готова отправить своих миротворцев в Донбасс для урегулирования ситуации в регионе.

"Беларусь сохраняет непредвзятую и честную по отношению ко всем участникам конфликта позицию. Мы не гонимся за какими-то лаврами. Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова. Поэтому дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод на Донбасс миротворцев - разумеется, в том числе и белорусских. Об этом наш президент говорил еще в 2014 году, и мы от своих слов не отказываемся", - приводит издание слова главы МИД Белоруссии.

В.Макей также отметил, что "глава белорусского государства давно и открыто рекомендовал расширить формат переговоров, подключить к нему пока якобы "сторонние", но на самом деле весьма заинтересованные государства, в первую очередь Соединенные Штаты", говорится в статье.

"Этой позиции Беларусь последовательно придерживается с самого начала конфликта", - заявил "Известиям" глава МИД

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Новости Украины, Беларусь, Белорусские миротворцы, Владимир Макей, Донбасс, Министр иностранных дел Белоруссии.
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