Встреча глав МИД ''нормандской четверки'': Геращенко рассказала, что обсудят

Вопрос освобождения заложников будет обсуждаться министрами иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявляет представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Вопрос заложников (освобождения заложников – ред.) будет одним из приоритетных и ключевых во время встречи министров иностранных дел в "нормандском формате", которая состоится уже на этой неделе на полях конференции по безопасности в Мюнхене", - сказала И.Геращенко на брифинге в Киеве в четверг.

По ее словам, работа по освобождению украинских граждан - заложников, которые находятся как на оккупированной территории, так и на территории РФ Федерации - идет постоянно, и для этого используются разные каналы. "Поверьте, мы работаем, мы работаем через разные каналы, о которых говорим только после того, как удалось кого-то вытянуть. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут определенные хорошие новости об освобождении украинцев", - сказала И.Геращенко.

Она подчеркнула, что над этим работает и Президент Украины.

При этом И.Геращенко отметила, что освобождение заложников зависит от президента РФ Владимира Путина. "Вопрос освобождения заложников зависит от одного человека. Его фамилия Путин. И поэтому очевидно, что очень важно об этом говорить именно с ним", - сказала она.

И.Геращенко подчеркнула, что основным заданием 2018 года является освобождение заложников не только с оккупированной территории, но и "разблокировка процесса освобождения политзаключенных Кремля".

Главы МИД "нормандской четверки" обсудят в Мюнхене выход представителей РФ из СЦКК.

"Россия вышла из СЦКК, что вызвало на самом деле очень серьезную реакцию, в том числе наших партнеров по "нормандскому формату" и было темой соответствующих дискуссий. И будет темой соответствующих дискуссий уже на этой неделе в Мюнхене во время встречи в "нормандском формате" министров иностранных дел", - сказала И.Геращенко.

В миротворческой миссии на Донбассе не может быть представителей РФ, как страны-агрессора, убеждена Ирина Геращенко.

"Позиция Украины является следующей: в этой миссии не может быть представителей страны-агрессора, потому что они уже есть на Донбассе - они там воюют и убивают украинцев из российского вооружения. Поэтому убийца не может быть миротворцем", - заявила И.Геращенко.

По ее словам, многие страны уже поддержали инициативу о введении миротворцев на оккупированную территорию Донбасса.

"Но это не может быть миссия при участии одной или другой страны. Если будет принято решение, то оно будет принято Совбезом ООН или Генассамблеей ООН, и в этом мандате будут прописаны четкие правила, кто является участником этой миссии", - пояснила первый вице-спикер.

Как сообщалось, встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" запланирована на 16 февраля текущего года в Мюнхене.