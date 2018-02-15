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Встреча глав МИД ''нормандской четверки'': Геращенко рассказала, что обсудят

Ирина Геращенко
15:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Главы МИД "нормандской четверки" обсудят в Мюнхене выход представителей РФ из СЦКК , освобождения заложников и миротворческую миссию на Донбассе.

Вопрос освобождения заложников будет обсуждаться министрами иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявляет представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Вопрос заложников (освобождения заложников – ред.) будет одним из приоритетных и ключевых во время встречи министров иностранных дел в "нормандском формате", которая состоится уже на этой неделе на полях конференции по безопасности в Мюнхене", - сказала И.Геращенко на брифинге в Киеве в четверг.

По ее словам, работа по освобождению украинских граждан - заложников, которые находятся как на оккупированной территории, так и на территории РФ Федерации - идет постоянно, и для этого используются разные каналы. "Поверьте, мы работаем, мы работаем через разные каналы, о которых говорим только после того, как удалось кого-то вытянуть. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут определенные хорошие новости об освобождении украинцев", - сказала И.Геращенко.

Она подчеркнула, что над этим работает и Президент Украины.

При этом И.Геращенко отметила, что освобождение заложников зависит от президента РФ Владимира Путина. "Вопрос освобождения заложников зависит от одного человека. Его фамилия Путин. И поэтому очевидно, что очень важно об этом говорить именно с ним", - сказала она.

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И.Геращенко подчеркнула, что основным заданием 2018 года является освобождение заложников не только с оккупированной территории, но и "разблокировка процесса освобождения политзаключенных Кремля".

Главы МИД "нормандской четверки" обсудят в Мюнхене выход представителей РФ из СЦКК.

"Россия вышла из СЦКК, что вызвало на самом деле очень серьезную реакцию, в том числе наших партнеров по "нормандскому формату" и было темой соответствующих дискуссий. И будет темой соответствующих дискуссий уже на этой неделе в Мюнхене во время встречи в "нормандском формате" министров иностранных дел", - сказала И.Геращенко.

В миротворческой миссии на Донбассе не может быть представителей РФ, как страны-агрессора, убеждена Ирина Геращенко.

"Позиция Украины является следующей: в этой миссии не может быть представителей страны-агрессора, потому что они уже есть на Донбассе - они там воюют и убивают украинцев из российского вооружения. Поэтому убийца не может быть миротворцем", - заявила И.Геращенко.

По ее словам, многие страны уже поддержали инициативу о введении миротворцев на оккупированную территорию Донбасса.

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"Но это не может быть миссия при участии одной или другой страны. Если будет принято решение, то оно будет принято Совбезом ООН или Генассамблеей ООН, и в этом мандате будут прописаны четкие правила, кто является участником этой миссии", - пояснила первый вице-спикер.

Как сообщалось, встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" запланирована на 16 февраля текущего года в Мюнхене.

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Новости Украины, Встреча глав МИД ''нормандской четверки'', Главы МИД "нормандской четверки", Ирина Геращенко, Миротворческая миссия на Донбассе, Освобождения заложников.
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