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Геращенко опровергла возможный обмен Сущенко и Сенцова на дезертиров

Обмен пленными
02:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: И.Геращенко опровергает информацию о намерениях Киева обменять политзаключенных Сенцова и Сущенко на крымских дезертиров Баранова и Одинцова.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что информация о намерениях обменять осужденных в России граждан Украины Романа Сущенко и Олега Сенцова на бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова не соответствует действительности.

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"Заявления, касающиеся граждан О. (Одинцова - ред) и Б. (Баранова - ред), а также наших режиссера и журналиста, за свободу которых ведется борьба, к сожалению, не соответствуют действительности. Я вынуждена опровергать чужие заявления, чтобы остановить процесс безответственных комментариев в эфирах. Остановить то, что сейчас может повредить переговорам и процессу освобождения ребят", - написала она на странице в Фейсбуке в пятницу.

Таким образом И.Геращенко отреагировала на появившиеся заявления о возможности такого обмена.

"Подобные заявления, к сожалению, оторваны от реальных сложных переговоров и глубоко негативно влияют на процесс", - констатирует политик.

Она также подчеркнула, что президент Украины Петр Порошенко, комментируя вопрос освобождения заложников и переговоры по этому поводу, указал, что пока не время называть фамилии и даты, чтобы не навредить процессу. Кроме того, избегают обнародовать фамилии и даты "все те, кто действительно причастен к процессу переговоров и владеет деталями".

"Мы работаем, чтобы были хорошие новости и как можно скорее. Но названные некоторыми экспертами фамилии и детали - очень далекая от истины история и по сути является дезинформацией, которая в первую очередь бьет по семьям", - подытожила И.Геращенко.

Ранее в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщили, что осужденных в России граждан Украины Романа Сущенко и Олега Сенцова могут обменять на бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые служили в российской армии и осуждены украинским судом за государственную измену и дезертирство. "Украина готовится к обмену политзаключенных Сенцова и Сущенко на крымских дезертиров Баранова и Одинцова, которых в Украине приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно", - сообщили в офисе омбудсмена телеканалу "Прямой".

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Новости Украины, ВР, Ирина Геращенко, Олег Сенцов, Роман Сущенко, ТКГ, Украина.
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