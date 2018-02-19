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В РФ прокомментировали атаку на киевский офис Россотрудничества

В РФ прокомментировали нападение на киевский офис Россотрудничества
00:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: facebook.com/c14news

Новости Украины: В Россотрудничестве назвали нападение на офис в Киеве провокацией.

В Россотрудничестве назвали провокацией нападение националистов на киевский офис агентства, но речи о закрытии представительства пока не идёт.

"Это сознательная провокация", - сказала в воскресенье глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

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По её словам, решение о том, как офис будет продолжать работу, и какие меры необходимо принять для обеспечения его безопасности, будет приниматься в ближайшие дни.

"Я думаю, что продолжать работу можно, посмотрим ещё в ближайшие пару дней, ожидаем определённого неспокойствия вокруг Дома", - отметила Э.Митрофанова.

Она подчеркнула, что речи о закрытии представительства в Киеве "на данный момент не идёт".

"Прямо сейчас сразу закрыться, конечно, было бы не совсем правильно", - сказала глава Россотрудничества.

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Как сообщалось, около сотни активистов Добровольческого движения ОУН забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества. Накануне представители ряда украинских националистических организаций сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве флаг РФ и сожгли его.

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Новости Украины, Киев, ОУН, Россия, Россотрудничество, РФ, Украина.
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