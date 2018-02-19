В РФ прокомментировали атаку на киевский офис Россотрудничества

В Россотрудничестве назвали провокацией нападение националистов на киевский офис агентства, но речи о закрытии представительства пока не идёт.

"Это сознательная провокация", - сказала в воскресенье глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

По её словам, решение о том, как офис будет продолжать работу, и какие меры необходимо принять для обеспечения его безопасности, будет приниматься в ближайшие дни.

"Я думаю, что продолжать работу можно, посмотрим ещё в ближайшие пару дней, ожидаем определённого неспокойствия вокруг Дома", - отметила Э.Митрофанова.

Она подчеркнула, что речи о закрытии представительства в Киеве "на данный момент не идёт".

"Прямо сейчас сразу закрыться, конечно, было бы не совсем правильно", - сказала глава Россотрудничества.

Как сообщалось, около сотни активистов Добровольческого движения ОУН забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества. Накануне представители ряда украинских националистических организаций сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве флаг РФ и сожгли его.