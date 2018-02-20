Путин с членами Совбеза РФ обсудил встречу Климкина и Лаврова

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами российского Совбеза результаты переговоров министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В контексте недавних контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова с украинским коллегой затрагивалась тема урегулирования на востоке Украины и реализации Минских договорённостей", - говорится в сообщении.

Также состоялся детальный обмен мнениями по положению в Сирии, в том числе по ситуации вокруг Африна.

В совещании с Путиным приняли участие председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр иностранных дел Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.