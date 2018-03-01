Луценко: За два месяца задержано 1682 коррупционера

Юрий Луценко: "Пока некоторые жалуются, что из-за снега невозможно доехать на работу, военная прокуратура задержала в Киевской области "земельных махинаторов" на взятке с более миллиона гривен в чемодане!"

Задержаны председатель Полесской районной государственной администрации Киевской области и его заместитель, а также государственный кадастровый регистратор Держгеокадастру в Иванковском районе. Они требовали от председателя правления одной из местных общественных организаций взятку в размере 1.3 млн грн за содействие в передаче в аренду земельных участков площадью около 300 га, расположенных в пределах Полесского района Киевской области. Интересно, что указанные земельные участки который принадлежат либо собственникам, которые официально умерли или не имеют наследников, или лицам, местонахождение которых пока неизвестно.

За два месяца этого года "на горячем" задержали 1682 коррупционеров. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"После рекордных 9425 задержанных и 1692 осужденных за коррупцию в прошлом году ГПУ активно работает и в новом 2018 году. За два месяца у нас уже новых 1682 задержанных с поличным коррупционеров", - сообщил Ю.Луценко.