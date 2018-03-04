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Еврокомиссия выделит Украине 32.5 млн на программы регионального развития
05:08 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: Соответствующее решение объявлено по итогам пересмотра портфеля проектов ЕС.

В 2018 году Еврокомиссия преусмотрела для Украины 32,5 млн евро в рамках программ секторальной бюджетной поддержки в сферах регионального развития и государственного управления. Соответствующее решение объявлено по итогам пересмотра портфеля проектов ЕС, сообщает сайт Минэкономразвития.

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"Мы благодарны за помощь, которая предоставляется ЕС для поддержки Украины. Но сейчас нужно срочно решить несколько вопросов. Прежде всего, внедрить электронную регистрацию и мониторинг проектов международной помощи, регулярное информирование Минэкономразвития со стороны Еврокомиссии о мониторинге текущей реализации проектов и о проведении новых конкурсов об отборе проектов ЕС, объявленных Еврокомиссия в Брюсселе", - отметил первый заместитель МЭРТ Максим Нефедов.

Сообщается, что представители ЕС положительно отметили прогресс Украины в воплощении проектов международной технической помощи по имплементации Соглашения об ассоциации, реформы государственного управления, децентрализации, инфраструктуры, сельского хозяйства.

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В то же время, значительные проблемы возникли по программе поддержки реализации Энергетической стратегии Украины, однако из-за важности реформы этого сектора Еврокомиссия решила продолжить поддержку этой программы.

"По итогам проведения диалога о дальнейшей поддержке ЕС участники продолжат работу в направлениях помощи из портфеля проектов на 2018-2020 годы", - говорится в сообщении.

Программный портфель помощи ЕС Украине охватывает 17 сфер деятельности, в рамках которых подписано 235 контрактов общей стоимостью 943 млн евро. В 2017 году была оказана помощь на сумму 148 млн. евро.

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Новости Украины, Еврокомиссия, Европа, Программы регионального развития, Украина.
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