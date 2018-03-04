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Порошенко отреагировал на решение создать Федеральное правительство в Германии

Бундестаг
16:47 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Петр Порошенко поздравил Германию с решением СДПГ создать "большую коалицию".

Президент Украины Петр Порошенко поздравил немецких партнеров с принятием решения создать Федеральное правительство, а так же подчеркнул, что подобное решение является четким указателем поддержки Украины.

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Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в твиттере.

 

"Сердечно поздравляю наших немецких друзей решению членов Социал-демократической партии Германии - вместе с ХДС / ХСС - создать новое Федеральное правительство! Согласованное коалиционное соглашение - четкий указатель для продолжения политической поддержки Украины и завершения российской агрессии", - написал Президент Украины.

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Новости Украины, Ангела Меркель, Германия, Петр Порошенко, Украина, ХДС/ХСС.
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