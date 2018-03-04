Порошенко отреагировал на решение создать Федеральное правительство в Германии

Президент Украины Петр Порошенко поздравил немецких партнеров с принятием решения создать Федеральное правительство, а так же подчеркнул, что подобное решение является четким указателем поддержки Украины.

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в твиттере.

Сердечно вітаю наших німецьких друзів із рішенням членів Соціал-демократичної партії Німеччини - разом з ХДС/ХСС - створити новий Федеральний уряд! Узгоджена коаліційна угода - чіткий дороговказ для продовження політичної підтримки України та завершення російської агресії. pic.twitter.com/DBvNYNDEJB — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 марта 2018 г.

"Сердечно поздравляю наших немецких друзей решению членов Социал-демократической партии Германии - вместе с ХДС / ХСС - создать новое Федеральное правительство! Согласованное коалиционное соглашение - четкий указатель для продолжения политической поддержки Украины и завершения российской агрессии", - написал Президент Украины.