Венгрия заявляет об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. Заявление П. Сиярто процитировала пресс-служба правящей партии "Фидес". Глава МИД Венгрии утверждает, что генеральный секретарь ОБСЕ и верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу отправить мониторинговую миссию ОБСЕ на Закарпатье. П. Сиярто сообщил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на востоке Украины, но и в Закарпатье. Он просил об этом, чтобы "венгерская община Закарпатья не подвергалась нападениям".

По словам главы МИД Венгрии, 9 марта он получил письмо от генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Отмечается, что в миссию входят 12 представителей ОБСЕ. На сайте правительства Венгрии в данный момент отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ. В Венгрии приветствовали "расширение миссии ОБСЕ" на Закарпатье.

7 марта Общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ. Ранее Венгрия заявляла о необходимости присутствия миссии ОБСЕ на Закарпатье. В то же время глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что не видит оснований для направления наблюдателей в регион. 6 марта двух подозреваемых в нападении на Общество венгров в Ужгороде взяли под стражу на 60 суток. Также к делу добавили новую квалификацию преступления - теракт. В ночь на 27 февраля в Ужгороде произошел поджог офиса Общества венгерской культуры Закарпатья. В результате пожара никто не пострадал. Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявлял, что за поджогом офиса Общества венгерской культуры стоят российские спецслужбы. Посла Украины в Венгрии вызвали в венгерский МИД в связи со вторым за месяц поджогом союза венгров в Ужгороде. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил попытку поджога и назвал это провокацией.