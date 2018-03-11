Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Венгрия заявляет об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье Венгрия заявляет об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье
Новости: Прибалтика и Польша опасаются "Северного потока 2" Прибалтика и Польша опасаются "Северного потока 2"
Новости: Биатлон: результаты женского масс-старта в Контиолахти Биатлон: результаты женского масс-старта в Контиолахти
Новости: Психологи доказали: дети, похожие на своих отцов, более здоровые Психологи доказали: дети, похожие на своих отцов, более здоровые
X

Венгрия заявляет об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье

ОБСЕ
19:25 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: По словам П. Сийярто, 9 марта он получил письмо от генсека ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. Заявление П. Сиярто процитировала пресс-служба правящей партии "Фидес". Глава МИД Венгрии утверждает, что генеральный секретарь ОБСЕ и верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу отправить мониторинговую миссию ОБСЕ на Закарпатье. П. Сиярто сообщил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на востоке Украины, но и в Закарпатье. Он просил об этом, чтобы "венгерская община Закарпатья не подвергалась нападениям".

По словам главы МИД Венгрии, 9 марта он получил письмо от генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Отмечается, что в миссию входят 12 представителей ОБСЕ. На сайте правительства Венгрии в данный момент отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ. В Венгрии приветствовали "расширение миссии ОБСЕ" на Закарпатье.

7 марта Общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ. Ранее Венгрия заявляла о необходимости присутствия миссии ОБСЕ на Закарпатье. В то же время глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что не видит оснований для направления наблюдателей в регион. 6 марта двух подозреваемых в нападении на Общество венгров в Ужгороде взяли под стражу на 60 суток. Также к делу добавили новую квалификацию преступления - теракт. В ночь на 27 февраля в Ужгороде произошел поджог офиса Общества венгерской культуры Закарпатья. В результате пожара никто не пострадал. Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявлял, что за поджогом офиса Общества венгерской культуры стоят российские спецслужбы. Посла Украины в Венгрии вызвали в венгерский МИД в связи со вторым за месяц поджогом союза венгров в Ужгороде. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил попытку поджога и назвал это провокацией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Венгрия, Закарпатье, Миссия, ОБСЕ, Петер Сийярто, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Волкер рассказал о готовности Украины и Грузии к вступлению в НАТО Тука: Задержание Рубана не приведет к введению военного положения Волкер рассказал, как будет продвигаться вопрос Крыма на международной арене

Последние новости

Путин: В американские выборы мог вмешаться кто угодно Украинская теннисистка выиграла престижный турнир во Франции Дженнифер Энистон и Джастин Теру будут иногда встречаться ради собак
Сегодня читают
01 Разгрузочная трехдневная диета для похудения
02 Паралимпиада-2018: медальный зачет 11 марта
03 Вратарь принес победу своей команде на 96-й минуте матча (Видео)
04 Надежды на обнаружение жизни на планете Proxima b обрушились
05 Биатлон: результаты мужского масс-старта в Контиолахти
Новости сегодня
20:19 Форвард сборной Украины получил серьезную травму
20:15 В России разбился самодельный самолет
20:01 Зинченко рассказал о своей жизни в Англии
20:01 Бетти Катру стала лицом модного бренда Ив Сена-Лорана
19:47 Как и зачем применять касторовое масло при беременности
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Винничина построит три солнечных электростанции на средства ЕБРР Винничина построит три солнечных электростанции на средства ЕБРР
Новости: В Берлине молились за Украину В Берлине молились за Украину
Новости: Количество иностранных туристов в Украине выросло Количество иностранных туристов в Украине выросло
Новости: Сколько на самом деле нужно пить воды Сколько на самом деле нужно пить воды
Добавить комментарий
0