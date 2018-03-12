Встреча Гройсмана и Могерини: что обсудили и о чем договорились политики

Украина и Европейский Союз демонстрируют исключительно активное взаимодействие и имеют насыщенную повестку дня сотрудничества. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Глава правительства отметил, что с момента последних переговоров сторон прошло всего три месяца, и украинская сторона уже имеет весомый перечень обработанных решений, также сформирована повестка дня работы на последующие месяцы.

"Наш приоритет на 2018 год - экономический рост 5% и выше", - сказал Премьер-министр Украины.

"Мы отмечаем большой прогресс реформ, который осуществляет Ваше Правительство, отмечаем ваши инициативы по выполнению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. И мы видим рост украинского экспорта в ЕС, который также является важным сигналом для дальнейшего развития торговли, - сказала Высокий представитель ЕС. - Вы можете рассчитывать на поддержку Евросоюза ".

По словам Премьер-министра, существенное внимание заслуживает одобрение инициативы Правительства Дорожной карты законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на 2018-2019 гг. Документ состоит из 57 законопроектов. Речь идет о различных сферах жизнедеятельности государства - прежде всего безопасность, защита интеллектуальной собственности, снятия таможенных препятствий и технических барьеров в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, улучшение инвестиционного климата, защита окружающей среды и тому подобное.

Значительное продвижение на пути реформ должна обеспечить и другая стратегическая инициатива правительства и парламента - пакет из 35 экономических законопроектов, два из которых уже приняты, а еще два приняты в первом чтении. Этот законодательный пакет, заверил Владимир Гройсман, должен решить 5 основных задач - защита бизнеса, дерегуляция, улучшение делового климата, облегчение доступа к финансированию и государственных ресурсов, поощрения инноваций. Имплементация решений происходит на фоне продолжающейся децентрализации, реформы корпоративного управления и социальных преобразований, начатых прошлой осенью. Речь идет об изменениях в системе образования, медицины, пенсионном обеспечении.

"Мы также благодарны за решение о продлении макрофинансовой поддержки. Для нас главный вопрос - экономический рост, ведь имеем большой потенциал. И наша цель - открыть этот потенциал ", - сказал Владимир Гройсман.

Со своей стороны представитель ЕС подчеркнула, что введение новой программы макрофинансовой помощи - это "дружба не на словах, а в конкретных делах".

Во время переговоров стороны обсудили вопрос создания в Украине Антикоррупционного суда и продолжение общей судебной реформы и реформы сектора безопасности.

"Это на повестке дня. Мы полностью, как Правительство, поддерживаем создание такого суда, и хочу заверить, что Правительство без каких-либо задержек примет все организационные решения по функционированию этого суда ", - сказал Владимир Гройсман.

Так, вопрос Антикоррупционного суда и эффективной борьбы с коррупцией - это комплексный и сложный процесс, но ЕС готов поддержать Украину здесь шаг за шагом. И здесь мы отмечаем ваше стремление завершить процесс (построения антикоррупционной инфраструктуры) ", - отметила Могерини.

Не обошли переговорщики вопрос безопасности и гуманитарной ситуации в Донбассе. Глава Правительства проинформировал о мерах по поддержке внутренне перемещенных лиц и вновь поставил вопрос о введении миротворческого контингента ООН и необходимость единой с ЕС позиции в этом вопросе.

"Очевидно, что у нас нет другого варианта, чем объединять усилия в сохранении санкционного давления на РФ", - сказал Владимир Гройсман.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам сотрудничества в энергосекторе, прежде всего в контексте выполнения "Газпромом" вердикта Стокгольмского арбитража, а также выполнение других контрактных обязательств.

Во время встречи Гройсман напомнил, что летом в Копенгагене состоится вторая крупная международная конференция по вопросам реформ в Украине. Аналогичное мероприятие состоялось в Лондоне в прошлом году. Владимир Гройсман пригласил Могерини принять участие в этом мероприятии.