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Меркель сообщила, когда можно будет говорить о снятии санкций с РФ

Ангела Меркель
14:43 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Канцлер Германии Ангела Меркель считает размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе важным шагом и надеется, что этот вопрос будет решен.

О снятии санкций с России можно будет говорить лишь тогда, когда будут действительно значимые шаги в выполнении Минских соглашений. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге в понедельник перед подписанием коалиционного соглашения между Христианско-демократическим союзом, Христианско-социальным союзом и Социал-демократической партией Германии.

"Было бы правильным, если бы мы сначала имели пару шагов, а потом говорили бы о вопросе санкций. Но это должны быть действительно качественно важные шаги", - сказала лидер ХДС, уточнив, что ждет таких шагов от обеих сторон – от России и от Украины.

Меркель назвала в качестве важных шагов размещение миссии "голубых касок" на Донбассе и выразила надежду на то, что этот вопрос, который рассматривается в ООН месяцами, будет решен.

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Она с сожалением констатировала, что на Донбассе по-прежнему не удается добиться действительно стабильного перемирия, то есть, нет 100-процентного выполнения даже первого пункта Минских соглашений.

Меркель также заявила, что ожидает выборов в России, после чего можно будет говорить дальше. "Я делаю ставку на то, что после выборов в России мы сможем по-настоящему запустить процесс и продвинуться в качественном плане", - сказала глава немецкого правительства.

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Новости Украины, Ангела Меркель, Миротворческая миссия ООН на Донбассе, Санкции против РФ.
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