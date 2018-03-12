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СБУ: Повестки Савченко передали в аппарат Рады

СБУ
22:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Повестки Н.Савченко в суд на допрос были переданы в аппарат Рады в понедельник.

Повестки на допрос внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко, которые должны состояться во вторник, 13 марта, и в четверг, 15 марта, была передана в аппарат Верховной Рады в понедельник, 12 марта, сообщает Служба безопасности Украины.

"12 марта 2018 года в аппарат Верховной Рады Украины передано письмо и отправлены повестки на вызов на 11.00 13 марта и 11.00 15 марта 2018 года", - сообщается на странице СБУ в соцсети Facebook в понедельник.

Савченко не получала повестку на допрос в СБУ

В спецслужбе напомнили, что осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по обоснованному подозрению руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану в совершении преступлений по ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (подготовка террористического акта), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В рамках этого производства возникла необходимость допросить в качестве свидетеля Н.Савченко "для выяснения всех обстоятельств совершения уголовных правонарушений и причастных для этого лиц".

Савченко вызывают на допрос в СБУ

Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Н.Савченко была вызвана на допрос в СБУ на вторник, 13 марта, в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении В.Рубана, однако ранним утром в понедельник покинула территорию Украины для участия в международной конференции. В пресс-службе Н.Савченко заявили, что парламентарий в настоящее время находится в ПАСЕ с рабочим визитом, повесток или приглашений на допрос она не получала.

Позже сестра парламентария Вера Савченко сообщила, что Н.Савченко заблаговременно, за неделю подала заявление в аппарат Верховной Рады о командировке в Страсбург на сессию ПАСЕ и 13 марта весь день будет там. При этом она опровергла информацию о получении ее сестрой повестки на допрос, но отметила, что "по возвращению Надежда охотно пообщается со всеми главами".

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Новости Украины, Верховная Рада, Допрос в СБУ, Надежда Савченко, Повестка, СБУ.
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