Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гривня на межбанке стабильна, однако НБУ скупает валюту Гривня на межбанке стабильна, однако НБУ скупает валюту
Новости: Савченко опубликовала фотографии с сессии ПАСЕ Савченко опубликовала фотографии с сессии ПАСЕ
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 13 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 13 марта
Новости: Раскопки не подтвердили гипотезу о едва не случившемся вымирании людей 75 тысяч лет назад Раскопки не подтвердили гипотезу о едва не случившемся вымирании людей 75 тысяч лет назад
X

Стало известно, когда Рада возьмется за представление на Бакулина

Евгений Бакулин
11:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Верховная Рада в четверг рассмотрит представления на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина.

Верховная Рада Украины в четверг, 15 марта, рассмотрит представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко на дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, заявляет спикер парламента Андрей Парубий.

"Мы в четверг начнем работу Верховной Рады Украины с рассмотрения этого вопроса", - сказал А.Парубий на утреннем пленарном заседании парламента во вторник.

Е.Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщил Ю.Луценко, Генпрокуратура расследует уголовное производство по ст.255 (создание преступной организации), ст.191 (расхищение), ст.209 (отмывание средств и другим статьям, и досудебным следствием установлено, что Е.Бакулин, вероятно, принимал участие в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, спланировал и организовал незаконное завладение денежными средствами НАК "Нафтогаз Украина" в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн через организацию фиктивной процедуры тендерной закупки буровых установок (так называемых "вышек Бойко").

Луценко предлагает Бакулину сделку
Луценко предлагает Бакулину сделкуЧитать полностью

Как сообщалось, 16 февраля 2018 года генпрокурор Ю.Луценко проинформировал о подписании им представления в Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения Е.Бакулину и направлении документа в парламент.

Ю.Луценко также сообщил, что Е.Бакулин находится за пределами Украины, и длительное время не появляется ни на заседании Верховной Рады, ни в Украине вообще. "Следствие в настоящее время не может установить его местонахождения", - отметил генпрокурор.

12 марта комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента признал мотивированным и обоснованным представление генпрокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Е.Бакулина. Кроме того, представления генпрокурора на дачу согласия Рады на задержание и арест Е.Бакулина комитет счел законными и принял во внимание обоснования Генпрокуратуры. По соответствующим представлениям комитет утвердил соответствующие выводы и направил их руководству парламента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Верховная Рада, Евгений Бакулин, Неприкосновенность, Юрия Луценко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

СБУ: Повестки Савченко передали в аппарат Рады ГПУ остановила следствие по "деньгам Курченко" против Саакашвили Савченко не получала повестку на допрос в СБУ

Последние новости

Назвали причину нового расставания Селены Гомес и Бибера В Турции в ДТП с автобусом погибли 13 человек В сети появился первый тизер фильма о Сильвио Берлускони (Видео)
Сегодня читают
01 Савченко опубликовала фотографии с сессии ПАСЕ
02 "Рома" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы команд
03 В Украине решили заменить ряд купюр на монеты
04 Украинский гимнаст получит российское гражданство
05 Что произойдет с организмом, если каждый день пить воду с медом
Новости сегодня
11:56 Самый влиятельный сериал получит свой фильм-приквел
11:53 Джошуа: Не думаю, что Паркер сможет меня нокаутировать
11:46 Зловещая красота: кадры, вызывающие двоякое чувство (Фото)
11:42 Почему беспроводная зарядка iPhone приносит больший вред смартфонам
11:40 "Пишет сценарий": адвокат рассказал, как живет Сенцов в колонии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Умер известный украинский журналист Олесь Терещенко Умер известный украинский журналист Олесь Терещенко
Новости: В Украине бумажные гривны заменят на монеты В Украине решили заменить ряд купюр на монеты
Новости: Перевод часов: украинцам предстоит перейти на летнее время Украинцам предстоит перейти на летнее время
Новости: Королевская история любви – опубликованы первые кадры из биографического фильма Королевская история любви – опубликованы первые кадры из биографического фильма
Добавить комментарий
0