Турчинов объяснил, почему не удалось удержать Крым

Глава СНБО Александр Турчинов рассказал, что Украину в Крыму в 2014 году предало большое количество правоохранителей.

Об этом он сказал в документальном фильме "100 дней над пропастью".

"В Крыму не было кому выполнять приказы. Представьте себе: 71 процент представителей Вооруженных Сил изменили присяге, в пограничной службе - 73%, в СБУ - 90%, в МВД - 99,2% правоохранителей предали свою страну", - рассказал Турчинов.

Он также добавил, что во время оккупации РФ Донбасса к нему приходили диппредставители, которые просили не провоцировать Путина и не объявлять мобилизацию.

"Когда я в 2014 году объявил мобилизацию, ко мне начали прибегать послы и призывать не провоцировать Путина. Мой ответ был один - я не провоцирую, а защищаю страну", - добавил он.

По словам главы СНБО, он понял, что тогда наша страна могла полагаться только на себя.