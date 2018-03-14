Турчинов объяснил, почему не удалось удержать Крым
Новости Украины: По словам главы СНБО, в Крыму на начало интервенции РФ не было кому выполнять приказы.
Глава СНБО Александр Турчинов рассказал, что Украину в Крыму в 2014 году предало большое количество правоохранителей.
Турчинов рассказал о разговоре со спикером Госдумы РФ перед оккупацией Крыма
Об этом он сказал в документальном фильме "100 дней над пропастью".
"В Крыму не было кому выполнять приказы. Представьте себе: 71 процент представителей Вооруженных Сил изменили присяге, в пограничной службе - 73%, в СБУ - 90%, в МВД - 99,2% правоохранителей предали свою страну", - рассказал Турчинов.
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Он также добавил, что во время оккупации РФ Донбасса к нему приходили диппредставители, которые просили не провоцировать Путина и не объявлять мобилизацию.
"Когда я в 2014 году объявил мобилизацию, ко мне начали прибегать послы и призывать не провоцировать Путина. Мой ответ был один - я не провоцирую, а защищаю страну", - добавил он.
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По словам главы СНБО, он понял, что тогда наша страна могла полагаться только на себя.