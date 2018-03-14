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Порошенко готов усилить участие Украины в миротворческих миссиях ООН

Миротворцы ООН
13:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Украина готова увеличить свое участие в миротворческих миссиях ООН.

Украина готова нарастить свое присутствие в миротворческий миссиях ООН в ряде регионов мира, если в этом будет необходимость, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы обсудили с господином президентом (Австрии – ред) ситуацию на оккупированном Донбассе. Президент Австрии в очередной раз заверил в готовности Вены сделать свой посильный вклад в разворачивании миротворческой миссии Организации Объединенных Наций и по решению Совета безопасности ООН. И я предложил, что если в этом будет необходимость, то Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах других регионов и территорий", - сказал П.Порошенко на совместной с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом встрече с представителями СМИ в среду в Киеве.

По его словам, реализация этой инициативы создаст атмосферу, способствующую возобновления мира на украинской земле.

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Новости Украины, Австрия, Миротворцы ООН, Петр Порошенко, Украина.
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