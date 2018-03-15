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Зеркаль в ООН: Россия готовится к развертыванию ядерного оружия в Крыму

Елена Зеркаль
23:07 Чт, 15 Март 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: Елена Зеркаль заявила, что Россия увеличила численность своего военного персонала а Крыму и проводит модернизацию военной инфраструктуры для развертывания ядерного оружия.

Российская Федерация удвоила количество военного контингента на оккупированном Крымском полуострове, усилила современным вооружением и превратила его в базу для военных операций.

Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль во время заседания Совета Безопасности ООН в четверг.

"Мы наблюдаем усиленную милитаризацию Крыма, которая уже изменила баланс безопасности в регионе. ", - заявила представитель украинского МИД.

Она сообщила, что недавно РФ развернула в Крыму уже второй батальон системы противовоздушной обороны S-400 "Триумф". Первый такой батальон был развернут на полуострове весной прошлого года. Эти системы способны сбивать самолеты, беспилотные аппараты, крылатые и баллистические ракеты в радиусе до 400 км.

"Иными словами, Москва превращает Крым в огромную военную базу - с сухопутными, воздушными и морскими компонентами, используя ее как стартовую площадку для своих военных интервенций в других местах. Сирия является одним из последних примеров", - подчеркнула представитель Украины.

Украина созывает спецзаседание Совбеза ООН

Зеркаль также обратила внимание на вопиющие нарушения прав человека в Крыму, преследования активистов, которые выступают против российской оккупации и превращении полуострова в "правовое гетто".

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Украины отметила, что Россия продолжает попытки легитимизации аннексии Крымского полуострова, сеет пропаганду и распространяет лживые новости.

Украинский представитель подчеркнула, что несмотря на попытки РФ спровоцировать военную реакцию, все усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности предпринимаются исключительно в рамках международного права. По ее словам, эти вопросы будут рассматриваться в международных судебных инстанциях.

Как сообщалось, в четверг в Совете Безопасности ООН проходит заседание по формуле Арриа для обсуждения ситуации на Крымском полуострове Украины, оккупированном Российской Федерацией. Такой формат обсуждения позволяет членам СБ ООН получить информацию от широкого круга участников, которые обычно не могут быть услышаны в Совбезе.

Такие обсуждения могут проводиться в закрытом (с участием только членов СБ ООН) и открытом (для всех государств-членов ООН) форматах и позволяют вести прямой диалог с представителями правительств, международных организаций и негосударственными акторами по вопросам, которые входят в сферу компетенции Совета Безопасности ООН.

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Новости Украины, Елена Зеркаль, Крым, ООН, Россия, Ядерное оружие.
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