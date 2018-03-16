Франция в ООН: Оккупация Крыма не может остаться без ответа

Аннексия Крыма, нарушение прав человека на оккупированном полуострове, а также другие неправомерные деяния РФ не должны остаться без ответа международного сообщества, поскольку речь идет о доверии к Международному праву в целом.

С таким заявлением выступил в четверг на заседании СБ ООН по вопросам Крыма постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.

"Незаконная аннексия, которую не признают ни Франция, ни Европейский Союз, является источником угрозы для единства и суверенитета государства-члена ООН. Это подрывает усилия ООН и Совета Безопасности по защите Международного права", - заявил глава французской делегации.

Он подчеркнул, что такое грубое нарушение Международного права "не может остаться без ответа, иначе вместо того, чтобы строить отношения по принципам верховенства права, мир вернется к жесткому деструктивному поведению, основанному на принципе силы".

Он также подчеркнул необходимость для российской власти освободить всех заложников, незаконно задержанных и всех, кто был перемещен или изгнан из Крыма в Россию.

"Я напомню о том, что стоит на кону в этом кризисе. Продемонстрировать свою приверженность территориальной целостности Украины - это равнозначно защите легитимности международного права и доверия к нему. Уже более 70 лет эта цель является нашей главной целью в работе ООН", - подчеркнул постоянный представитель Франции при ООН.