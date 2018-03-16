Украина призвала в ООН отреагировать на незаконные выборы в Крыму

Проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму станет очередным грубым нарушением Международного права, на что должен быть дан четкий ответ мирового сообщества.

С таким призывом выступила в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Крыму заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

"18 марта, Россия намерена провести свои президентские выборы, в том числе, на территории оккупированного Крыма", - напомнила представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что Украина уже выразила решительный протест Российской Федерации.

"Эти выборы являются еще одним испытанием для международного сообщества и Организации Объединенных Наций. Мы не должны мириться с еще одним грубым нарушением международного права", - подчеркнула представитель Украины.

В этой связи заместитель главы МИД Украины предложила или усилить санкции против России, или выступить одним голосом в ООН и в других международных организациях.

"Так мы должны реагировать на незаконное и безрассудное поведение РФ", - заявила Зеркаль.