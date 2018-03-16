Украина призвала в ООН отреагировать на незаконные выборы в Крыму
Новости Украины: Елена Зеркаль призвала членов ООН "действовать вместе, чтобы остановить российскую оккупацию Крыма".
Проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму станет очередным грубым нарушением Международного права, на что должен быть дан четкий ответ мирового сообщества.
С таким призывом выступила в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Крыму заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.
"18 марта, Россия намерена провести свои президентские выборы, в том числе, на территории оккупированного Крыма", - напомнила представитель украинского внешнеполитического ведомства.
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Она подчеркнула, что Украина уже выразила решительный протест Российской Федерации.
"Эти выборы являются еще одним испытанием для международного сообщества и Организации Объединенных Наций. Мы не должны мириться с еще одним грубым нарушением международного права", - подчеркнула представитель Украины.
В этой связи заместитель главы МИД Украины предложила или усилить санкции против России, или выступить одним голосом в ООН и в других международных организациях.
"Так мы должны реагировать на незаконное и безрассудное поведение РФ", - заявила Зеркаль.