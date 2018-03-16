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Савченко попала в базу сайта "Миротворец"

Надежда Савченко
07:34 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Народный депутат Надежда Савченко оказалась в базе сайта "Миротворец".

Народного депутата Украины Надежду Савченко внесли в базу сайта "Миротворец". Информация о ней размещена в разделе "Чистилище". 

"Предатель родины. Пособник террористов. Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота", - указывается на сайте.

Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

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Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания относительно совершения теракта в сессионном зале ВР.

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Новости Украины, Миротворец, Надежда Савченко, Народный депутат, Чистилище.
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