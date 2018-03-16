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Геращенко о деле Савченко: теперь вопрос с заложниками может усложниться

Ирина Геращенко
10:03 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что Украине будет тяжелее получать помощь западных партнеров в освобождении политзаключенных.

Из-за выдвинутых в адрес нардепа Надежды Савченко обвинений в подготовке переворота, Украине будет тяжелее получать помощь западных партнеров в вопросе освобождения украинских политзаключенных в РФ. Такое мнение нардеп и уполномоченный по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко выразила на своей странице в Facebook.

По ее словам, украинская сторона и в дальнейшем будет бороться за освобождение украинских заложников, но делать это будет теперь тяжелее.

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"Мы должны освободить всех. Но ...., я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнерами, на которых мы давим относительно заложников, к которым апеллируем с требованием давить на РФ в вопросе освобождения. Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцев в плену превращается в фарс. Нам труднее будет рассказывать о героях , и это страшно. Вопрос серьезно осложняется, для меня это очевидно. Больший вред нашим заложникам, большей дискредитации трудно и представить", – написала Геращенко.

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Новости Украины, Западные партнеры, Ирина Геращенко, Надежда Савченко, Освобождение политзаключенных, Помощь, Украина.
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