Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины заявил о завершении АТО Президент Украины заявил о завершении АТО
Новости: Правоохранители будут круглосуточно охранять Киев Правоохранители будут круглосуточно охранять Киев
Новости: Зрительский рекорд на матче "Динамо" - "Лацио" Зрительский рекорд на матче "Динамо" - "Лацио"
Новости: Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс
X

МИД РФ возмущен решением Киева не допускать россиян в дипучреждения

МИД РФ
21:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: РФ рассчитывает, что ООН, ОБСЕ дадут оценку решению Киева не допускать россиян в дипучреждения во время выборов.

Москва возмущена решением властей Украины не допускать граждан РФ в посольство и генеральные консульства РФ в день выборов президента, и рассчитывает, что такие действия получат оценку ООН и ОБСЕ.

"Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах… Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте МИД РФ.

МВД не допустит граждан РФ в дипучреждения на голосование 18 марта
МВД не допустит граждан РФ в дипучреждения на голосование 18 мартаЧитать полностью

"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях", - заявляют в Москве.

"Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года", - говорится в заявлении.

"Хотели бы напомнить, что Россия даже в самые сложные моменты не позволяла себе подобного отношения к правам находящихся на территории нашей страны граждан Украины, не препятствуя проведению голосования на украинских выборах. В том числе действующих президента и Верховной рады", - говорится в заявлении.

"Вызывают также удивление призывы украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов президента Российской Федерации. Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается", - отмечают на Смоленской площади.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Выборы РФ, МИД РФ, ОБСЕ, ООН, РФ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Депутаты намерены обжаловать назначение Денисовой омбудсменом Гранаты в сумке Савченко: комитет ВР хочет официального заявления свидетеля Российские выборы: в Украине усилят охрану диппредставительства РФ

Последние новости

Актриса Галь Гадот станет лицом известного спортивного бренда Восхитительные портреты украинок в национальных костюмах (Фото) Смех да и только: забавные модники со всего мира
Сегодня читают
01 Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
02 Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
03 Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
04 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
05 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
Новости сегодня
21:24 Великолепные сюрреалистические снимки, сделанные при помощи iPhone (Фото)
21:14 Химики научились красить волосы с помощью графена
21:11 Смех до слез: забавные открытки, которые помогут не вешать нос в любой ситуации
21:01 Три игрока "Лацио" попали в команду недели Лиги Европы
20:57 Опубликован первый снимок будущего смартфона Nokia 9
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Погода на выходные 17-18 марта: ожидаются морозы, снегопады и метели Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
Новости: В СБ ООН выразили поддержку целостности Украины Совбез ООН высказался за украинский Крым
Новости: Стало известно, какого цвета подержанные автомобили продаются дороже остальных Стало известно, какого цвета подержанные автомобили продаются дороже остальных
Добавить комментарий
0