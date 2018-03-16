МИД РФ возмущен решением Киева не допускать россиян в дипучреждения

Москва возмущена решением властей Украины не допускать граждан РФ в посольство и генеральные консульства РФ в день выборов президента, и рассчитывает, что такие действия получат оценку ООН и ОБСЕ.

"Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах… Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте МИД РФ.

"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях", - заявляют в Москве.

"Предпринятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года", - говорится в заявлении.

"Хотели бы напомнить, что Россия даже в самые сложные моменты не позволяла себе подобного отношения к правам находящихся на территории нашей страны граждан Украины, не препятствуя проведению голосования на украинских выборах. В том числе действующих президента и Верховной рады", - говорится в заявлении.

"Вызывают также удивление призывы украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов президента Российской Федерации. Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается", - отмечают на Смоленской площади.