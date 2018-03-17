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Канада выделит деньги на Вооруженные силы Украины

Канада и Украина
06:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Согласно заявлению Христи Фриланд, Канада выделит Украине $4,6 млн на Вооруженные силы.

Министр иностранных дел Христя Фриланд объявила о том, что Канада выделит Украине $4,6 млн на учения Вооруженных сил и обеспечения специального оборудования для украинской армии, сообщает сайт правительства Канады.

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"Канада безоговорочно продолжает оказывать свою поддержку народу Украины. Мы будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства по международному праву, и не будет соблюдать суверенитет Украины", – подчеркнула Х.Фриланд.

Отмечается, что финансирование Канады поможет с оборудованием для оказания первой помощи и подготовки для военных.

"Канада будет продолжать тесное сотрудничество с крымскотатарскими организациями, чтобы повысить осведомленность о ситуации в Крыму", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, правительства Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров выделили $2 млн на восстановление Донбасса.

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Новости Украины, ВСУ, Деньги, Канада, Новости Канады, Украина, Христя Фриланд.
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