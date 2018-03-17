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В МИД отреагировали на претензии посольства РФ относительно выборов

Марьяна Беца
11:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца назвала кощунством ссылки Россией на нарушение Украиной международных правозащитных норм.

В Министерстве иностранных дел Украины считают кощунством ссылки Россией на нарушение Украиной международных правозащитных норм в связи с недопуском российских граждан на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Блюзнірство. Незаконним є проведення РФ нелегітимних виборів в окуп Криму, війна на Донбасі, захоплення заручників https://t.co/1tLD4RwbB1

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 марта 2018 г.

"Кощунство. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников", - написала Беца.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 16 марта, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявило, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

Посольство РФ обвинило МИД Украины в нарушении норм международного права

В посольстве РФ в Украине заявили, что будут принимать все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях в Украине были открыты.

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Новости Украины, Марьяна Беца, МИД Украины, Нарушение международных норм, Обвинение, Президентские выборы в РФ 2018, РФ, Украина.
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