"Самопомич" намерена участвовать в президентских и парламентских выборах

Объединение "Самопомич" намерено принимать участие в президентских и парламентских выборах в Украине, заявляет лидер этой политсилы, городской голова Львова Андрей Садовой.

"Мы строим партию, которая в ближайшее время примет активное участие в президентской и парламентской кампаниях", - сказал А.Садовой на XIV съезде партии в субботу в Киеве.

По словам лидера партии, члены организации обязаны донести свои идеи максимальному количеству граждан Украины. "И мы обязаны побеждать", - добавил А.Садовой.

Он указал на сложности, которые предстоит преодолеть "Самопомочи". "Перед нами очень непростой и хитрый оппонент, у которого есть что терять, но не он наш главный враг, он внутри каждого из нас. Наш враг - это лень, нежелание учиться и меняться, перед нами тысяча искушений, и каждому из нас для совместной победы придётся сначала преодолеть этого врага. Только так формируются настоящие победители", - сказал А.Садовой.

По его мнению, "Самопомич" должна взять на себя ответственность за Украину. "Нам надо брать ответственность за нашу страну, нам необходимо переубедить людей, что лишь осознанная ответственность за себя, за свою громаду - это единственный путь к достойной жизни", - считает лидер политсилы.

Он прогнозирует, что "спокойно не будет - ни у нас в партии, ни в Украине, ни в мире, потому что такое время". "Чем быстрее это каждый из нас поймёт, тем легче будет расставание с иллюзиями", - убежден А.Садовой.

Как сообщалось, делегаты съезда объединения "Самопомич" обсудят стратегические направления деятельности партии в 2018 году: вопросы государственной безопасности и обороны, антикоррупционной политики, экономических и социальных свобод, энергетической безопасности, образования, культуры, здравоохранения, земельной реформы, ЖКХ, развития громад и цифровой стратегии развития Украины. Запланированы панельные дискуссии, на которых будут подняты вопросы давления на активистов, привлечения новых членов партии, участия в местных выборах.