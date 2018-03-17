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"Самопомич" намерена участвовать в президентских и парламентских выборах

Андрей Садовой
13:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Объединение "Самопомич" на съезде партии заявило, что планирует участвовать в президентской и парламентской кампаниях в Украине.

Объединение "Самопомич" намерено принимать участие в президентских и парламентских выборах в Украине, заявляет лидер этой политсилы, городской голова Львова Андрей Садовой.

"Мы строим партию, которая в ближайшее время примет активное участие в президентской и парламентской кампаниях", - сказал А.Садовой на XIV съезде партии в субботу в Киеве.

По словам лидера партии, члены организации обязаны донести свои идеи максимальному количеству граждан Украины. "И мы обязаны побеждать", - добавил А.Садовой.

Он указал на сложности, которые предстоит преодолеть "Самопомочи". "Перед нами очень непростой и хитрый оппонент, у которого есть что терять, но не он наш главный враг, он внутри каждого из нас. Наш враг - это лень, нежелание учиться и меняться, перед нами тысяча искушений, и каждому из нас для совместной победы придётся сначала преодолеть этого врага. Только так формируются настоящие победители", - сказал А.Садовой.

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По его мнению, "Самопомич" должна взять на себя ответственность за Украину. "Нам надо брать ответственность за нашу страну, нам необходимо переубедить людей, что лишь осознанная ответственность за себя, за свою громаду - это единственный путь к достойной жизни", - считает лидер политсилы.

Он прогнозирует, что "спокойно не будет - ни у нас в партии, ни в Украине, ни в мире, потому что такое время". "Чем быстрее это каждый из нас поймёт, тем легче будет расставание с иллюзиями", - убежден А.Садовой.

Как сообщалось, делегаты съезда объединения "Самопомич" обсудят стратегические направления деятельности партии в 2018 году: вопросы государственной безопасности и обороны, антикоррупционной политики, экономических и социальных свобод, энергетической безопасности, образования, культуры, здравоохранения, земельной реформы, ЖКХ, развития громад и цифровой стратегии развития Украины. Запланированы панельные дискуссии, на которых будут подняты вопросы давления на активистов, привлечения новых членов партии, участия в местных выборах.

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Новости Украины, "Обьединение Самопомич", Парламентская кампания в Украине, Президентская кампания в Украине.
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