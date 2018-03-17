Порошенко надеется на поддержку правительства ФРГ по миротворцам на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что правительство ФРГ будет продолжать поддержку Украины, в том числе и в вопросе размещения миссии ООН на Донбассе. Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, опубликованном в субботу, 17 марта.

"Я ожидаю, что все партнеры по коалиции в Германии будут работать на благо свободы, демократии и территориальной целостности Украины, а также работать над созданием миссии "голубых шлемов" ООН на востоке нашей страны. Только таким образом может быть реализовано Минское мирное соглашение", - цитирует Порошенко, в частности, одно из изданий группы, газета Westdeutsche Zeitung.

Глава государства заметил, что канцлер Ангела Меркель прекрасно знает, что на Донбассе не замороженный конфликт, а настоящая "горячая война", о чем говорят и цифры присутствия российской военной техники в регионе. С новым министром иностранных дел Хайко Маасом Порошенко рассчитывает познакомиться в ходе планируемого в ближайшие дни визита в Берлин.

Киев не ожидает от ФРГ поставок оружия, зная, как осторожно Берлин относится к вопросам военной поддержки, этого ждут от США, Канады, Франции и Литвы.

"Мы прежде всего ожидаем от Германии финансовой и гуманитарной поддержки. А также стойкости в поддержании санкций, которые призваны усадить Владимира Путина за стол переговоров", - уточнил Президент.

"Я был бы рад, если бы санкции против России были отменены, но только тогда, когда исчезнет последний русский солдат с территории Донбасса и Крыма. Пока мирное соглашение не будет полностью реализовано, не должно быть смягчения санкций против России", - заявил украинский президент.

Порошенко подчеркнул, что Москва пытается поставить украинскую нацию на колени. "До сих пор мы выжили, потому что Европа с нами. Я надеюсь на продолжение этой поддержки от нового правительства Германии", - сказал он.

Говоря о Крыме, 4-я годовщина аннексии которого была 16 марта, Порошенко заявил, что в 21-м веке в центре Европы нельзя принимать незаконные аннексии. "Крым - это беспрецедентное нарушение международного права, которое напоминает мне о 1938 году: "Аншлюс" Австрии гитлеровской Германией", - провел историческую параллель Порошенко.