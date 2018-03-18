Порошенко осуществит визит в Кувейт

Президент Украины Петр Порошенко 18-19 марта осуществит государственный визит в Государство Кувейт. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Программой пребывания предусмотрены переговоры Президента Украины с высшим политическим руководством страны - Эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, Премьер-министром Кувейта Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом, Председателем Национальной Ассамблеи Кувейта Марзуком Али Мухаммадом Аль-Ганимом, вице-премьер-министром, министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом Халидом Аль-Хамадом Ас-Сабахом", - говорится в сообщении.

Кроме того, Президент Украины встретится с руководством ведущих инвестиционных фондов Кувейта.

В рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Планируется подписание ряда двусторонних документов.