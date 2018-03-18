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Украина и Кувейт договорились об упрощении визового режима

Петр Порошенко в Кувейте
14:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко с эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом договорились об упрощении визового режима.

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом.

"Была достигнута договоренность об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде. Такой шаг должен способствовать активизации контактов деловых кругов и открыть дополнительные возможности для национальных туристических отраслей", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

П.Порошенко подтвердил заинтересованность украинской стороны в активизации гуманитарных связей с Кувейтом, в частности обменов в сферах культуры, образования, науки и медицины.

Порошенко осуществит визит в Кувейт

По итогам переговоров состоялось подписание ряда украинско-кувейтских документов о сотрудничестве в военной сфере, в области физической культуры и спорта, молодежной сфере, а также по научному сотрудничеству.

Эмир Кувейта подчеркнул, что его страна последовательно выступает против любой агрессии в отношении государств.

В свою очередь П.Порошенко выразил благодарность кувейтском руководству за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

П.Порошенко пригласил эмира Кувейта посетить Украину с визитом.

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Новости Украины, Визит, Петр Порошенко, Украина и Кувейт, Упрощение визового режима.
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