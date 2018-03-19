Украинская диаспора призывает отправить в оккупированный Крым миссию ОБСЕ

Международному сообществу следует и впредь решительно отстаивать возвращение Крыма под контроль Украины. Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.

"ВКУ подчеркивает серьезность угрозы российской оккупации Крыма для глобального мира и безопасности, а также призывает международное сообщество решительно потребовать возвращения Украине незаконно оккупированного полуострова, одновременно поддерживая давление с целью освобождения всех крымскотатарских и украинских пленников", - сказал Чолий.

В Конгрессе также призвали направить в Крым международную правозащитную миссию. "Ради защиты жителей Крыма от преследования оккупационными властями и недопущения их изоляции, ВКУ призывает к развертыванию на полуострове миссии ОБСЕ или, при невозможности этого, удаленной наблюдательной миссии", - подчеркнули в украинской организации.

В ВКУ также обратили внимание на постоянное ухудшение в Крыму ситуации с соблюдением прав человека. "ВКУ по-прежнему решительно осуждает агрессивные действия РФ, подчеркивая все большую милитаризацию полуострова и серьезные нарушения на его территории прав человека и основных свобод, особенно преследование и заключение украинцев, крымских татар и проукраински настроенного населения незаконно оккупированных территорий", - подытожили в Конгрессе.