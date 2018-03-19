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Порошенко прибыл в Катар: программа визита

Петр Порошенко прибыл в Катар
18:43 Сегодня Телеграф
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Государство Катар

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник начал официальный визит в Катар.

"Сегодня начал официальный визит в Государство Катар", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Вместе с тем, в пресс-службе администрации президента Украины проинформировали, что программой пребывания предусмотрены переговоры главы Украинского государства с высшим политическим руководством Катара - эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.

Украина и Кувейт договорились об упрощении визового режима

Президент Украины также проведет отдельные встречи с исполнительным директором катарской инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.

Предполагается также участие П.Порошенко в открытии международной агропромышленной выставки "Qatar International Agricultural Exhibition-2018".

Также запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Как сообщалось, президент Украины 18-19 марта осуществил государственный визит в Государство Кувейт, а 19-20-го – осуществит официальный визит в Государство Катар.

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Новости Украины, Внешняя политика, Катар, Петр Порошенко, Президент Украины.
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