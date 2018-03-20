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Закон об образовании: Венгрия поставила Украине новый ультиматум

Флаги Украины и Венгрии
07:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: соцсети

Новости Украины: МИД Венгрии заявляет, что у него нет других инструментов, кроме как блокировать европейские и евроатлантические устремления Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что его страна требует от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Венгрия будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии, об этом Сийярто сказал журналистам в рамках своего участия в Совете Европейского Союза на уровне министров иностранных дел.

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«Что касается Украины, Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины», - подчеркнул глава венгерского МИД. «Соответственно, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированной на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного этим летом», - подчеркнул Сийярто.

Он отметил, что Венгрия поддержит проведение этих встреч только в том случае, «если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье».

Также на заседании Совета ЕС глава МИД Венгрии попросил европейских министров «не быть в стороне», когда, по его убеждению, «Украина осуществляет нарушения международного права».

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В то же время Сийярто призвал европейских министров «четко заявить, что соблюдение международного права является одной из предпосылок для дальнейшего прогресса и поддержки на пути к европейской интеграции».

«Тот факт, что такая страна как Украина занимает геополитически важную позицию, не означает, что она освобождена от соблюдения международного права или от ее обязательства защищать меньшинства, проживающие на ее территории», - отметил министр иностранных дел Венгрии.

Как сообщила пресс-служба венгерского МИД, в последнем письме к чиновникам Евросоюза и генеральному секретарю НАТО, Сийярто отметил, что «Венгрия охотно вернется к позиции поддержки Украины, если Киев будет гарантировать, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в его текст будут внесены ощутимые изменения».

Также он сказал, что Украина должна провести необходимые консультации с венгерским меньшинством, и только после достижения договоренностей с ним воплощать этот закон на основе таких консультаций.

«Венгрия и Европейский Союз рассчитывают, что Украина воплотит рекомендации Венецианской комиссии, проконсультируется с национальными меньшинствами и серьезно примет запрет на устранение существующих прав. Поэтому переговоры с венгерским национальным меньшинством должны начаться и реализация украинского образовательного закона должна быть приостановлена », - добавил Сийярто.

Как известно, Украина надеется, что в июле этого года состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств во время саммита НАТО в Брюсселе.

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