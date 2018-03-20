Украина в ООН выступила с жестким заявлением по России

Украина призывает Организацию Объединенных Наций не закрывать глаза на поставку Российской Федерацией оружия через оккупированный участок украинско-российской границы на Донбасс.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко на заседании подготовительного комитета Третьей обзорной конференции Программы действий ООН по предотвращению и противодействию незаконной торговле легкими вооружениями и стрелковым оружием.

"Россия абсолютно игнорирует настоятельные призывы международного сообщества создать эффективный контроль над границей. Зато это государство продолжает обеспечивать постоянный приток незаконного вооружения и боеприпасов, включая стрелковое оружие и легкое вооружение, на территорию Украины через временно неконтролируемый участок украинско-российской границы", - подчеркнул дипломат.

"Нет необходимости говорить о том, что эти незаконные действия сознательно дестабилизируют не только субрегиональную, но и всю европейскую безопасность и стабильность. Такая ситуация, без всякого сомнения, подвергает опасности реализацию Программы действий ООН (по предотвращению и противодействию незаконной торговле легкими вооружениями и стрелковым оружием)", - подчеркнул Витренко.

"ООН не имеет права закрывать глаза на эту угрожающую ситуацию. Мы настоятельно призываем Россию соблюдать Программу действий и выполнять свои обязательства в соответствии со всеми международными соглашениями и договорами, которые она нарушает. Мы призываем это государство прекратить его дестабилизирующие незаконные поставки вооружения, в том числе стрелкового оружия и легкого вооружения, в Украину", - добавил заместитель постоянного представителя Украины при ООН.