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Рубану объявили новое подозрение

Владимир Рубан
12:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Руководителю Офицерского корпуса Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения.

Руководителю Офицерского корпуса Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения.

По словам прокурора, сейчас Рубан подозревается в совершении следующих преступлений: заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти ч. 1 ст. 109, приготовления к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) по предварительному сговору лиц, сообщает Украинская правда.

Также Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), подготовке к теракту (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258), содействии террористической организации "ДНР" (ч.1 ст. 258) и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).

Прокурор отметил, что Рубан подозревается в совершении очень тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Кроме того, суд Киева не удовлетворил жалобу защиты Владимира Рубана на решение Шевченковского районного суда Киева от 9 марте об аресте его на 2 месяца и оставил его под стражей.

На заседании во вторник суд отказал защите В.Рубана в изменении ему меры пресечения на домашний арест, а также отказал во взятии его на поруки внефракционного народного депутата Украины Надежде Савченко.

Как сообщалось, 14 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Н.Савченко на допрос в СБУ он вынужден будет подать в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест.

Савченко хочет взять Рубана на поруки

СБУ информировала, что повестки о вызове на допрос Н.Савченко в деле В.Рубана на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Верховной Рады 12 марта.

В то же время Н.Савченко 13 марта утверждала, что не получала повестку о вызове на допрос в СБУ, но обещает прибыть на допрос в случае личного оповещения. Соответствующее письмо она направила на имя главы СБУ Василия Грицака.

Н.Савченко также отметила, что с 12 по 16 марта она находится "с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия был задержан В.Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

В.Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (подготовка террористического акта), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения В.Рубану в виде ареста на 2 месяца.

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Новости Украины, Владимир Рубан, Надежда Савченко, Офицерский корпус, Суд.
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