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Президент Украины посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии

Петр Порошенко
19:57 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Петр Порошенко поедет на саммит НАТО несмотря на протест Венгрии.

Президент Украины Петр Порошенко в июле поедет в Брюссель во время проведения там саммита НАТО, даже если Венгрия заблокирует проведение заседания комиссии "Украина - НАТО".

Об этом заявил посол Украины при НАТО Вадим Пристайко в комментарии "Украинским новостям", комментируя заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о продолжении блокирования евроинтеграционных устремлений Украины.

"Я думаю, что сейчас перед выборами они демонстрируют, что "идут до конца". Полагаю, что комиссия "Украина - НАТО", которая должна состояться на уровне министров иностранных дел, - это мероприятие действительно под угрозой. Что касается саммита, президент все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии "Украина - НАТО" существуют и другие встречи, на которые президент уже приглашен", - сказал Пристайко.

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Он добавил, что Украина формального приглашения еще не получала, само решение будет приниматься не ранее конца апреля.

"Нас пригласили на саммит, но мы формально не получили еще приглашение, и Сийярто угрожает этим. Мы приглашение еще не получили, а он уже говорит нам, что заблокирует... Решение об этом будет приниматься не раньше конца апреля, а то и позднее", - добавил Пристайко.

Посол допустил, что последние заявления венгерского руководства связаны с предстоящими парламентскими выборами, которые пройдут 8 апреля.

"Заявление о том, что будет заблокирован саммит, - это уже реально та красная линия, о которой недавно говорил министр Климкин, что венгерская сторона доходит до красной линии в своих угрозах и своих реакциях... У меня есть ощущение, что конкретный политик, в частности министр Сийярто, сейчас больше беспокоится не столько о своем государстве, сколько о своей карьере, с учетом грядущих выборов", - отметил Пристайко.

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Новости Украины, Вадим Пристайко, НАТО, Петр Порошенко, Украина, Украина-НАТО.
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